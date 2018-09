LA könnte Pelz bald ganz verbieten

Die Anti-Pelz-Bewegung ist in Fahrt. Nachdem Labels wie Gucci oder Burberry ganz auf Pelz verzichten und auch alle Designer der London Fashion Week, will Los Angeles die größte Stadt in den USA werden, die den Verkauf von pelziger Mode und Accessoires verbietet.

Am Dienstag hat der Stadtrat einstimmig für das Verbot gestimmt. Damit die Anti-Pelz-Verordnungin Kraft treten kann, muss sie noch von der städtischen Rechtsabteilung ausgearbeitet und von Bürgermeister Eric Garcetti unterzeichnet werden.

Da es in Los Angeles selbst im Winter milde 15 Grad hat, wird man auf Pelz wahrscheinlich ziemlich leicht verzichten können. Die Mitglieder des City Councils wollen aber mit gutem Beispiel vorangehen. Verbote gibt es bereits in Städten wie San Francisco und Berkeley.

(Red. )