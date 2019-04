Brus, Ringel, Zobernig: Kunstauktion im Looshaus

Unter dem Motto „Bildung schafft Armut ab“ lädt der Verein Delta Cultura zur Benefiz-Kunstauktion. Mehr als 80 Werke von etablierter als auch jungen Künstlern kommen am 9. April, ab 19 Uhr (Besichtigung ab 17 Uhr) im Looshaus am Michaelerplatz in Kooperation mit dem Dorotheum Wien und dem Senat der Wirtschaft unter die Menschen. Darunter Werke von Günter Brus, Franz Ringel, Christian Ludwig Attersee, Heimo Zobernig, Herbert Brandl, Arnulf Rainer oder Edgar Honetschläger.

Der Reinerlös geht an das 2005 erbaute Bildungszentrum in Tarrafal auf der kapverdischen Hauptinsel Santiago, das vom Österreicher Florian Wegenstein und seiner kapverdischen Frau Marisa initiiert und geleitet wird. Was als Fußballtraining für Straßenkinder begann, ist zu einem Bildungsprojekt mit schulischer Lernhilfe, Kreativ-Workshops und Aktivitäten in bildender Kunst sowie Musik geworden.

