Gehen dem Life Ball die Sponsoren aus?

Mit dramatischen Worten wirbt Gery Keszler, Initiator des Life Balls, um Gelder für die berühmte Aids-Charity-Veranstaltung: Das Event könnte heuer zum letzten Mal stattfinden. "Wir stecken in einer großen Krise. Dieser Life Ball, der immer so glamourös und prunkvoll über die Bühne geht, ist so ein fragiles Pflänzchen und steht knapp vor dem Aus", soll Keszler auf einer Veranstaltung gesagt haben, berichtet „Heute".

Es mangle an Sponsoren, soll Keszler gesagt haben. Unter anderem weil der Hauptsponsor, der Pharmakonzern Gilead Sciences, eine Million an Spenden zurückgezogen habe. Das US-Unternehmen bestätigt den Bericht gegenüber der „Presse". Gilead sei seit 2017 gemeinsam mit der Stadt Wien ein Hauptsponsor des Life Balls gewesen. Man werde das Sponsoring nun zurückfahren, sagt Pressesprecher Alexander Preuss. Unter anderem weil Gilead andere internationale Projekte wie die Elton John Aids Foundation unterstütze. Mit Zuschüssen in einem sechsstelligen Bereich sei man nun auf einem Level mit den meisten Sponsoren des Life Ball.

Auch die AUA will ihre finanziellen Förderungen zurückfahren: Die Fluglinie flog Stargäste des Life Balls bisher zu günstigeren Konditionen nach Wien ein. „Wir finden die Sache gut", sagt Sprecher Peter Thier der „Presse". „Doch sind wir wirtschaftlich heuer nicht mehr zusammengekommen."