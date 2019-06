Fotograf Luigi Toscano: "Allein und ziemlich fassungslos"

Eigentlich wollte Luigi Toscano eine gemütliche Woche in Wien verbringen. Die Ausstellung seiner Bilder von Holocaust-Überlebenden in San Francisco war bereits abgebaut, in wenigen Tagen sollte auch die Parallel-Schau in Wien zu Ende gehen. Es war Montag kurz nach sieben in der Früh, Toscano saß im Taxi vom Flughafen in die Stadt, als in das SMS erreichte: Seine Bilder waren ein drittes Mal angegriffen worden.

Toscano dirigierte daraufhin den Fahrer statt ins Hotel direkt an den Wiener Ring. „Ich stand da ziemlich früh ganz allein mit meinen zwei Koffern und war ziemlich fassungslos“, erinnert er sich vier Wochen später im Gespräch mit der „Presse“ an jenen Moment. Die Bilder wurden zerschnitten oder aufgerissen – Luigi Toscano Toscano, ein Deutsch-Italiener aus Mannheim, kennt die hunderten Menschen, die er portätiert hat. Dass manchen ihrer Bilder nun Teile des Gesichts fehlten, hat ihn mitgenommen. Als eine junge Frau auf einem Fahrrad kam und beginnen wollte, die Fotos mit Gafferband zu reparieren, reagierte er geradezu ungehalten. Das werde nicht halten, blaffte er sie an. Aufgebracht und unfreundlich sei er gewesen, sagt Toscano. „Es tut mir furchtbar leid."

Bewachung der Austellung „berührend und bewegend“

Als eine emotionale Achterbahnfahrt beschreibt er die Zeit rückblickend. Immer mehr Menschen kamen, begannen, die zerschnittenen Bilder wieder zusammenzunähen. Bald war ihm klar, dass der Punkt erreicht war, „wo man es gar nicht mehr in der Hand hat“. Enttäuscht habe ihn jedenfalls die „Reaktionslosigkeit“ der Polizei: Er hatte sie verständigt, gehofft, dass sie käme. „Es hieß nur lapidar, ich müsse selbst auf die Wache kommen, es handle sich nur um Sachbeschädigung“. Als „berührend und bewegend“ beschreibt er die Dynamik der Zivilgesellschaft, die eine Bewachung der Ausstellung organisierte. „Da waren plötzlich so viele Menschen, so viel Hilfsbereitschaft.“ Ereignisse, die auch weltweites Medieninteresse hervorgerufen haben.

Ereignisse, die auch weltweites Medieninteresse hervorgerufen haben – Luigi Toscano Inzwischen, berichtet er, hätten sich Vertreter mehrerer Städte bei ihm gemeldet, die sich nicht nur für die Ausstellung, sondern auch für die Ereignisse in Wien interessieren: Seine Heimat Mannheim, aber auch Berlin, Städte in Amerika. Heute, Samstag, will er mit den Drahtziehern der Aktion darüber sprechen, „ob es eine Möglichkeit wäre, das, was in Wien passiert ist, irgendwie zu teilen."

Auch weitere Städte in Österreich haben Interesse an der Schau bekundet. Gestern war Toscano für Gespräche in St. Pölten, auch Graz und Linz haben sich gemeldet. „Viellicht gelingt da etwas noch heuer oder nächstes Jahr.“ Drei der zerschnittenen Bilder gehören inzwischen dem Haus der Geschichte, das die „historische Dimension“ konservieren will. Zwei weitere gingen an das Wien Museum, auch das Kreisky Forum hat sich um zwei Bilder bemüht.

Schon morgen, Sonntag, fliegt der Fotograf wieder in die USA, um weitere Stationen vorzubereiten. Seattle, Kansas City und Pittsburgh stehen an. In Europa sind nach Österreich und Deutschland auch Stationen in Polen, England, Italien und Ungarn geplant. Dass er nun auch Sicherheitskonzepte mitdenken muss, ist neu. Überall, wo er hinkommt, will er weitere Holocaust-Überlebende fotografieren. Fast 400 sind es inzwischen, mit 80 Porträts war jene in Wien die zweitgrößte Schau. Größer war nur jene in Washington: am Reflecting Pool des Lincoln Memorial.

