Herbsttrend "Cold Brew Hair"

Haben Sie schon einmal die verschwimmenden Farben in einem Caffè Latte-Glas beobachtet? Damit wären Sie eigentlich schon nah am nächsten Herbsttrend dran. Es stellt sich heraus, Haar-Coloristen sind neuerdings vom Farbspiel des Kaffees begeistert. "Cold Brew Hair" lautet das neue Schlagwort beim Friseur, gemeint ist ein multidimensionales, braunes Haar. Hier werden abwechselnd helle Farbtöne mit intensiv dunklen verbunden, was den Haaren neue Munterkeit verleiht. Hier ein paar Beispiele für zeitgeistige Köpfe:

Good Morning ☕️ Ein Beitrag geteilt von Nicole Robinson (@brushedbyaraven) am Aug 16, 2018 um 5:21 PDT

