Gabriele Lahofer ist heiß, sie atmet schwer. Gerade hat sie sich ihre Schuhe zugebunden. Was einfach klingt, ist für die Pensionistin Schwerarbeit. Bauch und Oberschenkel sind ihr im Weg, im Rücken zieht es unangenehm. Grund ihrer Beschwerden ist ihr Gewicht. 97,5 Kilogramm zeigt ihre Waage an. Bei einer Körpergröße von 1,62 Metern ergibt das eine Kleidergröße von 46 sowie einen Body-Mass-Index von 37. Und eine unangenehme Diagnose: Lahofer hat Übergewicht. Sie leidet an Adipositas, Grad zwei.