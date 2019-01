Kate Grant ist das neue Kampagnen-Gesicht von Benefit

Als Vorreiterin gilt die Australierin Madeline Stuart. Die 22-jährige lief 2015 als erstes Model mit Down-Syndrom über den Catwalk der New Yorker Fashion Week. Zwei Jahre später präsentierte sie ihr eigenes Modelabel "21 Reasons Why", dessen Name auf die offiziell Trisomie 21 genannte Chromosomenstörung anspielt. Ihrem Vorbild folgte nun Kate Grant.

Die 20-Jährige Nordirin gewann 2018 bei einer regionalen Miss-Wahl den ersten Platz und sorgte damit für Schlagzeilen. Jetzt landete sie einen begehrten Deal. Grant wird das Gesicht der US-Beauty-Marke Benefit und soll für den "Roller Liner" Eyeliner die Werbetrommel schlagen. Grants Mutter sagte der britischen "Metro", dass ihre Tochter hoffe, ein Vorbild für alle Models mit dem Down-Syndrom zu werden.

Bunte Mode, bunte Menschen: Soziale Inklusion in der Modewelt

(sh)