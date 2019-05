Schädliches Walnuss-Peeling? Kylie Jenner erntet Kritik

„Kylie versucht deine Haut zu zerstören“. Während andere mit 21 Jahren gerade einmal wissen, womit sie in Zukunft ihre Brötchen verdienen wollen, wurde Kylie Jenner bereits vom „Forbes“-Magazin zur jüngsten Selfmade-Millionärin aller Zeiten gekürt. Zu verdanken hat sie die vielen Nullen auf ihrem Konto vor allem Lippenstift, Lidschatten, Mascara und Co., die sie über ihre Beauty-Linie „Kylie Cosmetics“ äußert erfolgreich vertreibt. Ihre Zugehörigkeit zur PR- und Selbstvermarktungsmaschine des Jenner-Kardashian-Clans tut ihr übriges.

Als Kylie Anfang Mai die Gründung eines neuen Unternehmens verkündete, war der Tenor auf Twitter und Co. groß – und größtenteils positiv: Ab dem 22. Mai soll ihre neue Hautpflege-Linie "Kylie Skin by Kylie Jenner" auf dem Markt kommen, dann ist die Mutter einer Tochter auch Herrin über Augencremes, Waschgele, Seren, Toner – und eines Gesichtspeelings. Gerade das letztgenannte könnte ihr Vorhaben „schmieren und kassieren“ zum Wanken bringen.

Der Hauptbestandteil des Peelings sind Walnüsse bzw. Walnuss-Pulver, wie Kylie auf Twitter und Instagram verkündet. In einem rosa Bademantel vor gleichfarbiger Kulisse preist sie ihr Geheimnis für eine „super babyweichen Haut“ an und schwärmt: „Es ist wirklich sanft“ und man könne es sogar täglich auftragen. Sie selbst verwende es zwei bis dreimal die Woche.

Abgestorbene Hautschüppchen würden dabei sanft entfernt werden. Eine Ansicht, die ihre Fans nicht wirklich teilen können und die sich aufgrund des enthaltenden Walnuss-Pulvers Sorgen um ihre Gesichtshaut machen. Beauty-Influencerin Kathleen Fuentes twittert: „Irgendwie geschockt, dass Kylie’s Peeling ein Walnuss-Peeling ist. Das klingt so nach 2013.”

Kinda shocked Kylie’s scrub is a walnut scrub. That sounds so 2013 right? Lmao I don’t mean it in a bad way but aren’t those types of scrubs too abrasive for the skin? Don’t they cause like tiny scratches? I feel like I don’t see them anymore pic.twitter.com/OWj6z14ZAH