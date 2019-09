Justin Bieber hat jetzt sein eigenes Deodorant

Popstar Justin Bieber steckt in der Krise, davon war in letzter Zeit genug zu lesen. Zu viel Aufmerksamkeit in der Kindheit, zu viele Drogen in der Jugend. Jetzt ist er 25 Jahre alt und am Ende seiner Kräfte - zumindest vorübergehend. Die Auszeit nutzt Bieber offenbar für neue Projekte, wie etwa eine Kooperation mit Schmidt's Naturals, einer Kosmetikfirma aus

Portland, Oregon. Durch diese Verbindung ist jetzt ein neues Deodorant entstanden, es heißt „Here + Now" und wird als "geschlechtsneutrales", natürliches Produkt angepriesen.

„Here + Now" ist die erste Version für empfindliche Haut von Schmidts meistverkauftem, mit Magnesium angereichertem, aluminiumfreiem Aktivkohle-Deodorant. Der Duft zeichnet sich durch "würzige Zitrusfrüchte und warme Blüten, verankert in tiefen und raffinierten holzigen Basisnoten" aus. Bieber selbst soll die ätherischen Öle ausgewählt haben und bei der Gestaltung der Verpackung geholfen haben.

(sh.)