Zehn Ideen, die nicht so schnell verjähren

Technologien, Trends, Digitalisierung. Überhaupt: Der Wandel. Alles drückt aufs Tempo. In solchen Zeiten der Beschleunigung gerät eine Dekade schnell schon zur Ära. Vor allem auch in der Welt der Dinge und Produkte, die Menschen nutzen und zum Teil sogar brauchen. Designs, die bereits ein paar Jahre überdauern, rücken schon weit nach vorne auf der Warteliste: Um sich einzureihen in der Kategorie „Klassiker“. Jene Entwürfe also, die sich schon von ihrer Entstehungszeit losgelöst zu haben scheinen, als sie noch nicht einmal Skizze waren. Weil sie auf den Punkt kommen, so präzise, dass er sich mühelos auch auf der Zeitachse verschieben lässt. In Richtung Zukunft vor allem.



Die österreichischen Designer, von denen einige Hand und Hirn ohnehin nie getrennt voneinander benutzen, haben in den letzten Jahren einigen Dingen kluge Entscheidungen mitgegeben, inhaltliche und gestalterische. Das reicht von verkaufsfördernden Designmaßnahmen muskelbepackter Motorräder bis hin zu Kinderfahrrädern, die wirklich auch für Kinder taugen. Oder von Produkten, die vom Designatelier zum Ladentisch nur ein paar Meter überwinden, zu fast archaischen Objekten, die auf den ersten Blick gar nicht in eine durchrationalisierte Gegenwart passen wollen. Design aus Österreich hat in den letzten Jahren aber bewiesen, was man ihm gerne unterstellt: Es spannt den Bogen so schön und weit. Sogar bis zu Toiletten, die dem Planeten ein bisschen mehr Zukunft retten könnten.

LowTech als Luxus

– (c) Karak

Kalkulieren, so grob zumindest, wäre auch für junge Unternehmen, die sich mit ziemlich alten Techniken beschäftigen, nicht ganz verkehrt. Aber für die Fliesenmanufaktur Karak aus Vorarlberg hat es sich ausgezahlt, das Ganze ein wenig auf sich zukommen zu lassen. Gerechnet hat sie jedenfalls nicht damit, dass sie auch mal Geld verdienen würde: Mit der japanischen Raku-Methode, mit der ihre digitalen Grafiken im Keramik-Brennofen auch dem Zufall überlassen werden. Das Resultat, für das Menschen nun einmal empfänglich sind: Eine gestalterische Authentizität, die inzwischen immer mehr Menschen und Architekten wertschätzen. So sehr, dass sich die ursprüngliche Freude am Unvernünftigen von Karak multipliziert hat: Der Umsatz hat sich in vier Jahren verdreifacht.

Sound Aus Porzellan

–

Kastldenken – der natürliche Feind der Innovation. Vor allem, wenn es seit Generationen tatsächlich „Kastln“ sind, die die Räume der Menschen beschallen. Ronald Jaklitsch und Xiane Kangela lassen seit 2009 unter dem Label Mo Sound ganz neue Formen auf die Spielwiese des guten Klangs rollen: Kugellautsprecher. Dafür hat man auch extra ein Material bemüht, mit dem in Wien seit dem 18. Jahrhundert Handwerk und Design zugange sind – Porzellan. Klingt schon auf dem Papier nach Zukunftsmusik mit Potenzial.

Ein Klo für den Kreislauf

–

Das Wiener Designbüro EOOS bereichert seit über 20 Jahren auch das Lifestyle-Design mit schönen, klug gemachten Dingen. Seit ein paar Jahren aber auch die Zukunft mit Ideen. Vor allem jener Sorte, die dem Planeten gut tun. Dafür schauten die Designer auch lange ins Klo. Und darauf, was dort falsch läuft. Nämlich das Kohlendioxid aus dem Urin weiter in die Ozeane. Ein Prototyp zur Lösung, sprich Urin-Seperation, wurde kürzlich von der Firma Laufen vorgestellt.

Bett aus der Nachbarschaft

– (c) Glein

So selbstverständlich, als wäre es ein Bleistift in der Hand. Ganz unbemüht nähert sich Sebastian Leitinger dem Thema Nachhaltigkeit gleich von mehreren Seiten, die er mit seinem Label Glein miteinander verzahnt: Über Geschäftsmodell, Produktdesign, Materialentwicklung, Herstellung und Vertrieb. Design und Ideen gehen bei Glein die kürzestmöglichen Wege vom Rohstoff zum Nutzer. Das Designatelier ist auch der Shop. Für Taschen, Mode, Portemonnaies, Möbel. In der Wiener Neustiftgasse 18, wo Leitinger den Konsumenten ein paar ungewohnte Qualitäten mit verpackt.

MuskelspielE

– (c) Kiska

Das war schon immer so. Das Fahrzeug ist die Prothese, die Erweiterung des Menschen, für die die Evolution noch keine Zeit hatte. Auch deshalb geraten die Entwürfe der modernen Vehikel gern so anthropomorph, so muskulös. Eines der größten Designstudios des Landes, Kiska aus Salzburg mit Büros in China und den USA, gestaltet das stumme Einverständnis zwischen Marketing und Design perfekt. Denn auch eine Husqvarna (hier die Vitpilen 401) muss erstmal eines: Bedürfnisse wecken. Wie etwa jenes: Haben wollen!

Papier nach Digital-Prinzip

– (c) Moduletto

Die Bremse im Alltag ist das Blättern im Kalender. Die Liebe zum Papier könnte man natürlich auch unter „retro“ als Zeiterscheinung ablegen. Wenn nicht dieses geniale Prinzip Gummiband wäre: So wird das Papier, das es zusammenhält, so flexibel und editierbar, als wäre es digital. Und haptisch ist Papier, das man in Leder hineinschiebt, ohnehin kaum zu schlagen. Deshalb zeigen auch viele Unternehmen mit „Moduletto“, dass sie auch analog digital denken können. ? Moduletto

Licht-Beton-Modul

–

Licht und Strom. Irgendwo müssen sie ja rauskommen. Lange hat es kaum einen Architekten oder Designer gekümmert, wo. Bis Georg Bechter aus dem Bregenzerwald in die tiefere Logik der Räume tauchte, hinter die Oberfläche. Und heute für fließende Übergänge sorgt mit unterschiedlichen Deckenauslässen und Modulen. Damit es auch etwa direkt aus Sichtbeton-Decken strahlen kann in den Raum. Dafür hat Bechter eine Kapsel entwickelt und entworfen, die inzwischen schon in einigen Architekturkonzepten erfolgreich gelandet ist. Und schlau zeigt, dass Innen ins Außen fließt.

Unverwüstbare Ästhetik

–

Schon vor zehn Jahren war der Entwurf alles andere als neu. Aber auch alles anderes als ästhetisch „alt“. Das Trinkservice No. 267 „Alpha“ entwarf Hans Harald Rath 1952 für Lobmeyr. Heute ist es noch immer ein Bestseller. Auch weil die Glasmanufaktur mit dem schönsten Geschäftsportal in der Wiener Kärntnerstraße ihre Tradition (bis 1823 zurück) zur Grundlage für den Erfolg der Gegenwart gemacht hat. Vor allem in den letzten zehn Jahren. Da hat man auch „Alpha“ immer wieder aktualisiert. In sechs zarten Farben etwa.

Das Update der Eleganz

–

Das Büro Soda Designers hat in den letzten Jahren auch zuverlässig seine Entwürfe abgeliefert. Und Erwartungen bedient. Hohe vor allem. Wenn es darum ging, ästhetische Qualitäten von der Zeitachse loszulösen, klassische Eleganz sanft zu aktualisieren. So als hätte sie ohnehin genauso ausgesehen. Für so etwas sind natürlich auch traditionsreiche familiengeführte Möbelmanufakturen und ihre Kunden empfänglich. Wie etwa Wittmann aus dem Kamptal. Da fügen sich solche zeitlosen Ansätze nahtlos in die Kollektionen, als hätten sie schon immer dazugehört. Wie hier das Sofa Joyce.

Mobiler Balanceakt

– (c) Woom

Gut, dieses Fahrrad hat auch ein Stück kollektive Kindheitserinnerung entzaubert: Das Fahrradfahren lernen. Zunächst mit Stützen, dann mit aufgeschundenen Knien. Mit dem Woom-Bike ist es plötzlich kein Abenteuer mehr. Sondern einfach ein nächster logischer Schritt. Zur Autonomie und Selbstverständlichkeit. Gleich nach dem Laufrad. Weil Kinderanatomie und Fahrrad selten so gut aufeinander eingegangen sind. Bei aller Entzauberung bleibt es wie verhext: Das Prinzip scheint zu funktionieren. Und das weltweit. Denn von Österreich aus schickt Woom jährlich fast 80.000 Stück in die Welt hinaus. Nicht nur in die angehipsterten Viertel Wiens, wo normalerweise die Abenteuer noch auf dem Gehsteig ausgetragen werden sollten. Die Woom-Bikes sind längst in den Mainstream des Kids-Design eingebogen. Auch wenn sie typisch tüftlerisch begonnen haben: Der Entwickler Christian Bezdeka suchte das perfekte Kinderrad. Fand keines. Deshalb macht er sich eines. Mit einem Team von Spezialisten, Designern und Ingenieuren, das inzwischen auf 80 Personen angewachsen ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.06.2019)