Vom Sofitel zum SO/Vienna: Gregor Eichingers Redesign

Keine einfache Ausgabe, in eine Architektur einzugreifen, die mit seltener Konsequenz bis in die letzte Fuge und Kante durchdekliniert ist. Ursprünglich hatte Jean Nouvel das Sofitel Vienna Stephansdom (das die Accor-Gruppe kürzlich in ein SO/ Hotel verwandelt hat) als ein großes Ganzes geplant: das Äußere als Fortsetzung des Inneren und umgekehrt. Was bedeutete, dass die Farben der Gebäudehülle auch das Interieur bestimmten: Schwarz, Weiß, Grau haben sich nach einem nicht sofort zu durchschauenden Schlüssel über alle Hotelbereiche verteilt, erklärt Architekt Gregor Eichinger, der in den vergangenen Monaten das 2010 eröffnete Objekt einem Redesign unterzogen hat. Und bei allen Eingriffen gleichzeitig dafür sorgte, "dass es ein Nouvel bleibt".

Damals war der Einsatz von Farben allein der Lichtdecke der Schweizer Medienkünstlerin Pippilotti Rist im "Loft" vorbehalten. Über dem Rooftop-Restaurant wuchern Pflanzen und schwimmen Fische nächstens ein Blickfang in der Wiener Skyline. Hier oben war Eichinger bereits vor ein paar Jahren in Sachen Lichtkonzept tätig: "Wegen dieser Decke war auf Beleuchtung über den Tischen verzichtet worden. Das hatte zur Folge, dass die Speisen nicht so zur Geltung kamen". Nun sind in einer nächsten Etappe der Zusammenarbeit auch in den Zimmern, Suiten und im Erdgeschoß Farben eingezogen, dezent und punktuell.

Gregor Eichinger – (c) Carolina Frank

Der Relaunch ist bereits von Anfang an eingeplant gewesen, erzählt der Architekt im Gespräch mit dem "Schaufenster" in der von ihm komplett neu gestalteten Lobby. Muss in der Luxushotellerie ohnedies laufend nachgerüstet werden, haben sich die Oberflächen des Nouvel schen Interieurs zusätzlich als sehr sensibel und wenig kratzerverzeihend erwiesen. Die Veränderungen an der Substanz sind daher nicht nur subtil, sondern auch einer gewissen Praktikabilität geschuldet. Zugleich schaffen Eichingers Kunstgriffe, ganz beabsichtigt, eine andere Atmosphäre in den Zimmern, Suiten und am offensichtlichsten im Bar- und Check-in-Bereich der existierte in dem zuvor leicht hermetisch anmutenden Haus in dieser Form nicht.

"Wir haben hier Wände herausgenommen und den Raum geöffnet. Die Bar ist nun der Straße zugewandt. Die Theke bildet eigentlich die Mitte zwischen Bar und Gastgarten, getrennt von farbigem Glas." Insgesamt brauchte es keinen großen Umbau, um die Verwandlung zum luxuriösen Lifestyle-Haus SO/ zu markieren: Die glatte, kühle Anmutung der Kunststoffbezüge wich einer griffigeren Haptik, einer Textur mit mehr Tiefe: Möbelstoffe, einfarbig oder mit Farbverlauf (eigens für das Refurbishment angefertigt), überziehen nun die Sitzflächen in den Zimmern. Fürs Erdgeschoß entwarf Eichinger Bänke samt Hocker und Tischchen, gepolstert in einem Blau, das sich wie die anderen eingesetzten Farben aus "allen dem Grau innewohnenden ableitet".

Schwarzfilter. Leuchtendes Blau bringt Licht und Kontrast in die schwarze Suite. – (c) Carolina Frank

Über die Bande. Besonderes Raffinement legte der Architekt und Interieurdesigner (der in Wien zahlreiche Lokale designte) hinsichtlich der Einbaumöbel an den Tag. Nicht etwa die Fronten wurden mit Dekorstoff überzogen "das wäre zu plakativ" , sondern das Innere damit ausgekleidet. So erscheinen die Schränke wie elegante Sakkos, deren Futter der attraktivere Teil ist. Die Stoffe korrespondieren mit den eingeschleusten Farben Koralle in weißen Zimmern, Kobaltblau in den schwarzen, Schwarz-Weiß in den grauen. Und sie sind auch der Link zum Standort Wien, zumal einige Dessins aus der Wiener Werkstätte stammen.

Und weil das Ornament über die Bande gespielt wird, tragen auch die Lampenschirme Muster auf der Innenseite. Frei von Dekor sind nunmehr die Wände nicht, hier wurde ein Set der für Wien so typischen Schwadron-Fliesen angebracht: uni in der Wandfarbe, als 3D-Holzmodel. Eichingers Handschrift tragen einige Möbel, etwa die Tische mit zackigen Beinen: "Barock-Biedermeier kubistisch". Und weil Eichinger Spezialist im Ausreizen von Materialien ist, tragen die Lampenschirme in der Bar Wolford-Strumpfhosen.