Architektur-Aufreger: Im Wiener Designhotel

Da kommt ganz schön was zusammen über die Jahrhunderte: Häuser, die so monumental sind, dass man ganz schön weit weggehen muss, damit sie auch ins Instagram-Format passen. Geschichten aus Zeiten, in denen der kaiserliche Wille noch das Stadtplanungsinstrument Nummer eins war. Und sich auch in ganz schön großen Ringen um die Innenstadt manifestierte. Sowie noch ein paar Eigenheiten wie ein Wein, der „Gemischter Satz“ heißt oder ein kleines Glas Wasser zum Kaffee, in dem man früher den Kaffeelöffel gebadet hat. Wien ist voller Eigenheiten. Und Absurditäten natürlich. Eine inhaltliche Schatzkiste für Hotels und für die Menschen, die von ihnen beauftragt werden, sie gestalterisch zu beseelen.

Denn Hotels, haben lange gar nicht gewusst, was sie eigentlich mitverkaufen sollen außer Betten und fließend Wasser. Vor ein paar Jahren ist es ihnen eingefallen: Die Stadt, in der sie stehen und ihr Geld verdienen. Für Hotels, keine leichte Aufgabe, sind sie doch meist ziemlich heimatlos und, gerade wenn es Hotel-Ketten sind, ziemlich entwurzelt. Heute versuchen die Hotels mit der Brechstange auch Wiener Hotels zu ein. Denn sie haben kapiert: Wenn man nach Wien kommt, dann will man auch in Wien sein. Am ehesten Wien ist die Stadt ohnehin im Souvenirshop. Dort weiß man, wo man ist. Und am zweitehesten soll man es gemäß der Designhotel-Strategie wissen, wenn man im Hotelbett aufwacht oder spätestens in der Hotel-Lobby steht. Denn draußen vor der Tür, sieht's meistens dann ohnehin wieder aus wie überall.

Inzwischen holt sich jedes Interior-Konzept der Stadt soviel „Wien“ herein wie möglich. Internationale wie lokale Interior-Designer stöbern dazu in Archiven oder blättern dazu im eigenen Klischee-Katalog. Und da man ja nichts neu erfinden will, vor allem wenn da ja aus Erfahrung nicht viel Hübsches in der Architekturlandschaft dazukommt, bemüht man sich eben in einer Wienerischen Vorgehensweise: im „Ausbadeln“. Also im „Verwerten von Teilen“. Ein Begriff, der geborgt ist aus einem Jargon, in dem man sich normalerweise über Motoren und Vehikel unterhält. Und so ist die Gestaltungsvorgabe dieselbe: Nehmt, was nicht schon verwertet wurde. Was übrig bleibt. Maria Theresia? Ach, schon weg? Inzwischen scheint auch die Wiener Schatzkiste schon ein wenig ausgeklaubt. Zum Glück scheut sich das Hotel-Design nicht vor dem Weit-Herholen. „City“ und „Central“ das passt für einen Radius von einigen Kilometern. Der Zusatz „Bei der Staatsoper“ wird erst irrelevant, wo schon „bei der Volksoper“ wieder wirkt. Hotel verorten sich halt wo sie wollen: Wie das Bettenhaus, das sich schon sehr früh als „Designhotel“ ausgerufen hat: „Roomz“. Besonders frech wähnte es sich auf seiner Website im „Herzen der Stadt“ , dort, wo ein paar Straßen weiter schon der „11“er auf den Schildern steht und nicht der „1“er.

Naheliegender war es da schon für eine der letzten Neuerscheinungen auf dem Hotelmarkt, die nähere Umgebung abzugrasen nach Inspiration. Das „Andaz“ der Hyatt Gruppe fand die Design-Vorlage vor der Haustür. Die Gestalter taten so, als würde Prinz Eugen - Belvedere in der Nachbarschaft - ein zeitgenössisches Gästehaus eröffnen. Guter Ansatz, naheliegender Ansatz. Das Hotel Schani, unweit davon, hinter dem Hauptbahnhof, hat sich vor ein paar Jahren schon eingekleidet mit dem „Wiener Geflecht“ als Fassadenelement. Und erzählt im Inneren auch von ein paar identitätsstiftenden Randerscheinungen wie vom Wiener Wasser etwa. Das Motel One dagegen, beim Wiener Westbahnhof wurde „bereits sieben Jahre nach der Eröffnung“ runderneuert, wie die Presseaussendung sprachlich feiert. All das in einem Container eines Marktetingskonzepts, das sich ästhetisch im besten Falle vielleicht im Gewerbegebiet der Stadtperipherie einfügen würde, in die Trostlosigkeit. Im Inneren dafür hat es auch - sehr mutig - ein wenig weit ausgeholt, um sich Wien hereinzuholen: Das „Museumsquartier als kultureller Hotspot Wiens“ soll die Designvorlage sein. Erkennbar soll das etwa in manchen „gestalterischen Anklängen“ werden. Wie etwa dem „warmen Grauton des Mumok“. Man merkt schon: Ohne Bildbeschreibung hängt hier das Bild schief, das sich das Design von jener Stadt macht, in dem es Ansätze fladern geht. Sich Werte borgt und Ideen, um sich selbst „besonders“ zu fühlen. Doch bald ist Wien in der Hotellandschaft dann vollends „ausgebadelt“. Und vielleicht muss man dann doch wieder etwas neu erfinden.