Die Architekten Innauer Matt: Leise Töne mit Nachhall

Architektur und Handwerk. Mensch und Natur. Im Bregenzerwald sind sie nicht nur örtlich Nachbarn, sondern auch sonst stehen sie sich ziemlich nahe. So entwerfen und realisieren manche Architekten ihre Projekte mit einer Selbstverständlichkeit, als wären sie in ihrem Kontext gar nicht anders denkbar. Und das, obwohl etwa das Architekturbüro Innauer Matt gerade das Hinterfragen gern zu einer ihrer Hauptaufgaben stilisiert. Markus Innauer und Sven Matt arbeiten in Bezau im Bregenzerwald. Ihre Ideen haben bereits Fuß gefasst ganz oben auf den Bergen, wo die Touristen mit Seilbahnen landen. Oder dort, wo die Straßen flach sind, dafür die Häuser hoch. Auch deshalb, weil sie sich die Beständigkeit als nachhaltigen Anspruch in ihren Kriterienkatalog der guten Architektur geschrieben haben. Das „Schaufenster" traf Markus Innauer zu einem Gespräch über Ideen, die Bestand haben, und Bregenzerwälder, die zurückkehren zu ihren Wurzeln.



Gibt es etwas, was Ihre Rolle als Architekten besonders stark mit definiert?

Natürlich sind wir zunächst sehr stark geprägt von unserem Umfeld, aus dem wir stammen und in dem wir heute arbeiten – vom Bregenzerwald. Dort geht man sehr bewusst mit dem Naturraum und der Landschaft um. Und das schlägt sich natürlich auch in unseren Projekten nieder. Doch eines gilt auch für uns wie für viele Bregenzerwälder: Wir hinterfragen gern, was wir tun. Wir sind selbstkritisch. Der Fortschritt ist dadurch ein wenig langsamer, aber vielleicht beständiger. Wenn man auf Bewährtem aufbaut und das Neue stets selbstkritisch weiterentwickelt. Wir kommen jedenfalls nicht jeden Montag ins Büro, um die Architektur neu erfinden zu wollen.

Ist die Beständigkeit somit eine der Qualitäten, die Sie in Ihrer Arbeit gern gestalterisch verfolgen?

Es geht tatsächlich um das kontinuierliche Weiterentwickeln, stets mit starkem Bezug zum Kontext der Architektur und zu den Menschen, die sie benutzen. Doch Beständigkeit zeichnet auch die Nachhaltigkeit der Projekte aus. Einer der Aspekte übrigens, die mich persönlich viel mehr interessieren als etwa die Diskussionen rund um Passivhäuser und Wärmedämmung.

Schlicht. Die Bergkapelle Wirmboden in Schnepfau steht da, als wäre sie schon immer dagestanden. – (c) Adolf Bereuter

Ist das typische Wälderhaus aus Ihrer Region in diesem Sinne ein prototypisches Beispiel nachhaltigen Bauens?

Wir wollen nachhaltige Gebäude, die Bestand haben, schaffen. Die noch in vielen Jahrzehnten genutzt werden können, wenn auch in ganz anderer Form. Die Gründerzeithäuser in Wien sind auch ein gutes Beispiel für solche Gebäude, die sich verschiedensten Nutzungen öffnen, dem Wohnen, dem Arbeiten. Und ja, durchaus auch die Bauernhäuser im Bregenzerwald, als archetypische Form, die Wohnbereich und Wirtschaftsteil in einem Gebäude verbindet. Die Häuser sind schon immer so gebaut worden und haben dadurch Generationen überdauert. Und wurden stets auch von mehreren Generationen bewohnt. Erst mit dem Einfamilienhaus-Trend der 1960er-Jahre hat plötzlich jede Generation ihr eigenes Haus gehabt.

Wie würden Sie den gestalterischen Gestus Ihrer Projekte beschreiben?

Wir bemühen uns schon um Ausgewogenheit. Um Unaufgeregtheit. Aber was heißt bemühen? Es passiert auch, wenn wir uns zwischen gegensätzlichen Polen bewegen und einfach den richtigen Mittelweg anvisieren. Kurzfristigen Architektur-Pop zu machen, das ist unsere Sache nicht.

Die Verwurzelung in der Region, in der Sie aufgewachsen sind, ist das auch eine wichtige Form von Beständigkeit für Sie?

In unserer Architektur herrschen auch eine gewisse Alltäglichkeit, Selbstverständlichkeit und Bodenständigkeit. All das habe ich durchaus bewusst wieder gesucht, nachdem ich in Wien studiert habe. Ich war ja bei Zaha Hadid an der Angewandten. Und in jener Zeit war ich inhaltlich und fachlich mit ganz anderen Themen konfrontiert als jene, mit denen wir uns heute beschäftigen. Da ging es um andere Maßstäbe, auch um Hochhäuser, um Flughäfen. Irgendwie habe ich mich dann übersättigt gefühlt und das Bedürfnis verspürt, nach dem Studium etwas anderes zu machen. Vielleicht war das wirklich eine Reaktion auf das, womit ich mich im Studium beschäftigt habe, das will ich auch gar nicht missen. Aber es hat mich scheinbar wirklich wieder zurückgeführt in den Bregenzerwald und in eine auf Beständigkeit ausgerichtete, bodenständige Architektur.

Giebel und Gipfel. Haus Tschengla in Bürserberg fügt sich in das Naturpanorama ein. – (c) Adolf Bereuter

Das „Zurückkommen" scheint irgendwie auch zum Topos geraten zu sein für manche Kreative aus der Region.

Die Verwurzelung ist natürlich stark. Und tatsächlich sind so einige aus meinem Bekanntenkreis, die ungefähr so alt sind wie ich, in die Region zurückgekehrt in den letzten Jahren. Dass Menschen mit neuem Input von außen und neuen Erfahrungen in die Region zurückkommen, ist sicher eine der Stärken der Region, die sie auch von anderen ländlichen Gebieten unterscheidet.

Ist das Zurückkommen für Architekten vielleicht auch dadurch leichter, weil einem die Bauherren bei Ihnen in der Region schneller etwas zutrauen?

Der Vorteil für uns war sicher, dass uns Auftraggeber ohne große Referenzen gleich nach dem Studium etwas zugetraut haben. Was es aber auch einfacher macht, hier Fuß zu fassen. Die Handwerker kennt man auch, wir haben eine Dialogkultur auf Augenhöhe, wenn einem die Expertise in der Ausführung fehlt, geht man halt zum nächsten Holzbauer. Die Gestaltungskultur im Bregenzerwald ist auch durch die Kommunikationskultur der Beteiligten eine traditionell starke geworden.

Was zeichnet noch die Gestaltungskultur im Bregenzerwald aus?

Vielleicht ist das Bewusstsein für Architektur und Gestaltung so hoch, weil der Zugang ein niederschwelliger ist. Dazu trägt natürlich die Übersichtlichkeit der Region bei. Denn alle, die hier gestalten, stehen natürlich auch irgendwie unter Beobachtung, egal ob Handwerker oder Architekt. Auch eine Art von sozialer Kontrolle, die das Niveau hoch hält.