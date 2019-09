Die Dezeen Awards für Architektur

Das Designmagazin Dezeen hat 4500 Einsendungen aus 87 verschiedenen Ländern in ihr Award-Programm aufgenommen, das die weltweit beste neue Architektur und Innenausstattung auszeichnet. Hier arbeiten wir uns durch einen Auszug der kurzen Liste, sie wurde von einer Jury aus führenden Architekten und Branchenvertretern ausgewählt, darunter Sou Fujimoto, Frida Escobedo, Winy Maas, Alison Brooks, Julia Barfield, Doriana Fuksas, Kunlé Adeyemi und Jim Olson.

Kategorie Stadthaus

House in Akashi in Akashi, Japan, von Arbol Design

Tiny Tower in Philadelphia, USA, von ISA

T Noie, Toyota, Japan, von Katsutoshi Sasaki + Associates

Ha House, Ho Chi Minh City, Vietnam, von Vo Trong Nghia Architects

Stepping Park House, Ho Chi Minh City, Vietnam, von Vo Trong Nghia Architects

Kategorie Landhaus

Sonoma weeHouse, Santa Rosa, USA, von Alchemy Architects

Kawakawa House, Piha, Neuseeland, von Herbst Architects

Casa Campinarana, Manaus, Brasilien, von Laurent Troost

Smith Residence, Nova Scotia, Kanada, von MacKay-Lyons Sweetapple Architects

Cork House, Windsor, Großbritannien, von Matthew Barnett Howland und Dido Milne and Oliver Wilton

Kategorie kleine Gebäude

Naidi Community Hall, Naidi, Fiji, von CAUKIN Studio

Luum Temple, Tulum, Mexiko, von Co-Lab Design Office

Galaxia, Black Rock Desert, USA, von Mamou-Mani Architects

Adventurous Global School, Battambang, Kambodscha, von Orient Occident Atelier

A Room for Archaeologists and Kids, Pachacámac, Peru, von Studio Tom Emerson and Taller 5, PUCP

Kategorie Geschäftsgebäude

The Glass Fortress, Bangkok, Thailand, von Archismith

The Royal College of Pathologists, London, Großbritannien, von Bennetts Associates

Forsyning Helsingør Operations Centre, Helsingør, Dänemark, von Christensen & Co

Vanke Design Community plot A4+B2, Shenzhen, China, von fcha

Star Engineers Factory and Administrative Building, Hanoi, Vietnam, von Studio_VDGA

Kategorie Kulturhäuser

Helsinki Central Library Oodi, Helsinki, Finnland, von ALA Architects

, Dundee, Großbritannien, von Kengo Kuma

, Arkansas, USA, von Modus Studio

, Qinhuangdao, China, von Open Architecture

Rong Cultural Centre, Hormus Insel, Iran, von ZAV Architects

