Chilianzucht: Es geht schon los

Kaum legt der Winter so richtig los wie dieser Tage, ist es in der wohligen Wärme der Zimmertreibhäuschen auch schon wieder an der Zeit, die allerersten Samen in die Erde zu bringen, und natürlich sind das die der Chilis. Achtung beim Substrat: Wer keine ideale Anzuchterde erwischt, muss sich eventuell mit Schimmelbefall plagen.

Streuen Sie in solchen Fällen eine feine Zimtschicht auf die Erde, das hilft gegen Schimmel. Und wie gute Zimmerpflanzsubstrate hergestellt werden und woraus sie bestehen, verrät am 9. Jänner ab 18 Uhr Michael Hollunder in der Österreichischen Gartenbau-Gesellschaft in der Siebeckstraße 14, Top 14, 1220 Wien. Alle Informationen gibt es online unter www.oegg.or.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 6.1.2019)