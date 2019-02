Tipps für den Rosenschnitt

Eine Faustregel besagt, die Rosen gehören dann geschnitten, wenn die Forsythie blüht. Noch soll keine Hektik aufkommen, doch spätestens im April ist es soweit, und die Scheren kommen zur Anwendung.

Doch gerade der Rosenschnitt stellt viele vor Rätsel, und es zahlt sich aus, die Kunst, die Königin der Blumen fachgerecht zu façonnieren, einmal richtig und umfassend zu erlernen. Dazu gibt es gleich mehrere Gelegenheiten.

Natur im Garten bietet im März vier Kurstermine (2.3. in Tulln, 23.3. in Seitenstetten, 29.3. in Langenlois, 30.3. in Niedersulz). Erläutert werden die wichtigsten Schnittmaßnahmen der verschiedenen Rosengruppen.

www.naturimgarten.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.02.2019)