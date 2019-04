Eine Kur für die Magnolie

Wenn eine Tulpenmagnolie nach fast 40 Jahren am selben Standort mit Mühe gerade einmal zwei Meter Höhe erklommen hat, ist eindeutig etwas faul an der Sache. Eigentlich müsste das Gewächs nun im besten Alter sein und bereits als stattlicher, den Himmel stürmender Baum dastehen – an die neun Meter hoch, mit fast ebenso breiter, ausladender Krone. Dieser Tage sollte der Baum mit dem Anblick unzähliger außen dunkellila, innen hellrosa gefärbter Blütenkelche die weitere Umgebung verzücken, doch mit dieser Größe beschränkt sich der Blütenrausch auf einen zwar hübschen, doch kleinen Schwips.

Die Lösung des Rätsels liegt in der Erde vergraben. Das bedauernswerte Exemplar wurde seinerzeit an einen für Magnolien völlig ungeeigneten Platz gesetzt, und dass der Baum dort so lang überleben konnte, grenzt eigentlich an ein Wunder, denn viel schlimmer hätte er es nicht treffen können.

Der von den Widrigkeiten gebeutelte Magnolienbonsai steht als Solitärpflanze ohne jegliche Beschattung auf einem Südhang in der prallen Sonne. Seine Wurzeln musste er durch extrakargen, knochentrockenen Lehmboden bohren und durch den berüchtigt felsigen Grund, der sich direkt unter der minimalen Vegetationsschicht befindet. Er hatte also weder den Schatten noch die Feuchtigkeit und schon gar nicht die Nährstoffe, die er eigentlich gebraucht hätte, um zu gedeihen.

Uralte Gewächse. Magnolien, diese erhabenen, uralten Gewächse, die bereits geblüht haben, als noch die Dinosaurier über das Erdenrund gewandelt sind, sind Waldbäume, und als solche sind sie auch zu behandeln. Die meisten Magnolienarten, von denen es übrigens an die 300 gibt, eine schöner als die andere, stehen am liebsten im Halbschatten und holen sich Kraft aus humosem, nährstoffreichem Waldbodensubstrat. Wenn ihnen die Morgen- oder Abendsonne auf die Blätter scheint, soll es ihnen recht sein, doch die Mittagssonne schätzen sie weniger.

Große Aufmerksamkeit richten erfahrene Magnoliengärtner vor allem auch auf die Wurzelzone. Da Magnolien sehr flach in geringer Tiefe wurzeln, sollte die weitere Umgebung der Bäume von den Wurzeln konkurrierender Gewächse freibleiben.

So in etwa hätte sie es also gern gehabt, die kleine Tulpenmagnolie, doch da diese Chance vertan wurde, kann jetzt nur noch Schadensbegrenzung betrieben werden, und das funktioniert beispielsweise so: Als der Nachbar vor ein paar Jahren nach einem unauffälligen Platz suchte, an dem er die gröberen, weniger kostbaren Reste seines durchgesiebten Komposts aufbreiten konnte, wählte er zum Glück die von überhängenden Ästen gut verborgene Zone unter ebendieser Magnolie aus. Sie bekam also frische Nährstoffe und eine die Feuchtigkeit speichernde Decke aufgebreitet.

Der Baum dankte die Kur schon im nächsten Jahr. So schön und voll hatte er in seinem gesamten Leben nie geblüht, und in der Zwischenzeit ist die Magnolie auch ein gutes Stück in die Höhe und in die Breite geschossen.

Die 300 Magnolienarten stammen alle aus Amerika und Asien. Die allermeisten von ihnen blühen im zeitigen Frühjahr, noch bevor sie ihre Blätter treiben, was sie besonders attraktiv macht. Eine voll erblühte große Magnolie ist immer ein atemberaubender Anblick. Hierzulande sieht man meist Vertreterinnen der in vielen Sorten erhältlichen Tulpenmagnolie Magnolia x soulangeana in den Gärten, doch es gibt zwei weitere Arten, die erwähnt werden sollten.

Langsames Wachstum. Zunehmender Beliebtheit erfreuen sich etwa die deutlich kleinwüchsigeren, zierlichen Sternmagnolien. Diese Zwerge bleiben mit drei Metern Höhe und Breite kompakt, wachsen jedoch so langsam, dass sie ihre maximale Größe erst im Alter von etwa 20 Jahren erreichen. Das sollte Sie jedoch nicht daran hindern, eine dieser schönen Pflanzen in den Garten zu holen, denn sie blühen auch in ihrer Jugend reichlich und in reizender Sternchenform. Sternmagnolien gibt es in Weiß sowie in Rosa und in einer schwer aufzutreibenden gelb blühenden Sorte.

Eine der prächtigsten aller Magnolien ist hierzulande in den Gärten kaum vertreten, und das ist ausgesprochen schade. Die Sommermagnolie, von der es nur eine Handvoll Unterarten gibt, blüht erst ab Mai, Juni, und zwar mit den möglicherweise aufregendsten Blüten der gesamten Magnolienfamilie. Sie stammt, je nach Art, aus China, Japan und Korea. Die Magnolia sieboldii etwa ist in Korea heimisch, die Magnolia wilsonii in China, die Oyama Magnolie in Japan. Alle erreichen Höhen von bis zu zehn Metern, ihre Blüten sind riesengroß und cremeweiß. In der Mitte sitzen auffällig rot oder violett gefärbte Staubblätter rund um ein verwegenes Büschel grüner Stempel, und das Beste daran ist, diese Blüten duften auch noch. Ein Frühsommertraum.

Lexikon: Magnolien. Etwa 300 Arten von Magnolien gibt es, sie alle stammen aus Amerika und Asien, wachsen recht langsam und bilden fast ebenso breite wie hohe Kronen aus. Blüten. Von Reinweiß über Cremefarben, Rosa, Purpur, Lila und Gelb reicht die Farbpalette der Magnolienblüten, und auch die Formen sind unterschiedlich, von Sternchen, Tulpen bis zu gefüllten Blüten. Standort. Er ist ausschlaggebend, soll die Magnolie gedeihen. Halbschatten und humoser Boden, der idealerweise nie völlig austrocknet, ist die erste Wahl.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2019)