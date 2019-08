Nur nicht aufgeben

Lange Zeit war es ein wunder Punkt in der Nachbarin Seele und auch in meiner, ein Zypergras nach dem anderen unter unseren pflegenden Händen eingehen zu sehen. Wir sprechen von Jahrzehnten und von Dutzenden dieser herrlichen Pflanzen, und vom Gefühl der Schande und des Versagens. Denn das Zypergras, so ist in allen Pflanzenratgebern zu lesen, gilt als eine der pflegeleichtesten Pflanzen für Einsteiger, es wird als so gut wie nicht umzubringen beschrieben und als ideales Gewächs für gärtnerisch Untalentierte. Nicht so bei uns.

Zumindest was die Zucht von Ablegern anlangt, sind wir großartig und beherrschen die Technologie. Sie funktioniert folgendermaßen und beginnt traditionell mit der Begegnung eines makellosen Zypergrasgebüschs an unverhofften Orten, meist in Krankenhäusern, auf Flughäfen, in Hotellobbys, wo das fast weltweit in gemäßigten bis tropischen Zonen verbreitete Sauergras gewöhnlich in großen Trögen weitgehend ungepflegt beneidenswerte Dimensionen erreicht.

Zuerst versichert man sich, unbeobachtet zu sein. Dann wird ein Zypergrasstängel an entbehrlicher Stelle abgeschnitten und in die Tasche gesteckt. Daheim den Blattpinsel mittels Schere einkürzen, das Grünzeug ins Wasser stellen, sodass das Blattzentrum eingetaucht ist, die Blätter jedoch noch großteils in die Luft ragen, wobei es übrigens egal ist, ob das kopfüber oder nicht kopfüber erfolgt. Dann ein, zwei Wochen auf die Wurzeln warten, den Ableger in fruchtbares Substrat setzen und für genug Gießwasser sorgen.

Soweit so einfach. Das Gras treibt bald neue Blattähren und erreicht binnen weniger Wochen eine recht ansehnliche Dimension. Es scheint also tatsächlich eher der robusteren Pflanzenwelt anzugehören, denn die Vermehrung gelingt immer. Doch kaum dem Kinderstadium entwachsen werden die Blattspitzen trocken, und unweigerlich beginnen wenig später die Spinnmilben an der Pflanze zu saugen und den Untergang zu besiegeln.

Das letzte Zypergrasexemplar der Nachbarin stammte ausgerechnet aus Zypern. Dort, so berichtete sie, vegetierte es in der staubigen Ödnis eines Straßengrabens wild vor sich hin, und obwohl sie geschworen hatte, nie wieder eine Zypergrasniederlage hinnehmen zu wollen, brachte sie einen Blattpinsel mit nach Hause. Ein Zypergras, das unter derart widrigen Bedingungen gedeiht, so ihre Überlegung, müsse von besonderer Robustheit sein.

Es folgte der bewährte Bewurzelungsprozess und ein Getue um den Ableger, als handle es sich um eines der letzten Exemplare einer vom Aussterben bedrohte Orchideenart. Gegossen wurde ausschließlich mit Regenwasser, denn das Zypergras mag keinen Kalk. Außerdem stand der Topf in einer stets mehrere Daumen hoch wassergefüllten Wanne, schließlich handelt es sich um ein Sumpfgewächs. Um das Wasser frisch zu halten, kamen ein paar Stücke Holzkohle dazu. Tägliche Regenwasserduschen mittels Sprühflasche stellten jenes luftfeuchte Kleinklima her, das dem Gras behagt, der Trockenheit und Wärme liebenden Spinnmilbe jedoch nicht.

Alle Bemühungen erwiesen sich als Flop. Die Milbe kam, die Blätter verdorrten, das Gras verstarb. Bevor es endgültig hinüber war, machte ich noch einen Ableger. Die Nachbarin verweigerte. Es reiche ihr, sprach sie. Mein Ableger gedieh, wie all seine Vorgänger, und kam sogar recht unbeschadet über den ersten Winter. Heller Standort, viel Dünger, stets ein Fußbad, tägliche Umnebelung mit Regenwasser.

Als die ersten Blattspitzen die verräterische und verhasste Braunfärbung annahmen, topfte ich das Gras in einen gewaltigen, auf den ersten Blick überdimensionierten Topf, erwarb beim Altmetallhändler einen Waschzuber von mehr als einem Meter Durchmesser, um der Pflanze dem Nildelta ähnliche Bedingungen bieten zu können, und das war die Lösung. Zypergras braucht die größten Pflanzgefäße, die Sie auftreiben können. Mittlerweile ist das Gras fast drei Jahre alt und meterhoch. Eine Augenweide. Die Düngung erfolgt mit zu Stoppeln gepresstem Kuhdung, auch das hat sich bewährt.

Die Stoppeln werden alle paar Monate in das Wasser im Zuber gestreut, was nur vorübergehend ein wenig unappetitlich wirken mag, doch dem Gras offenbar behagt. Die vorübergehende Geruchsbelästigung nehme ich gern in Kauf. Im Sommer ziert das Prachtgewächs draußen den Hof. Sobald die Temperatur auf zehn Grad sinkt, kommt es an eine sehr helle, doch nicht voll sonnige Stelle in der Wohnung. Die Nachbarin wird demnächst einen Ableger von mir bekommen. Den Waschzuber suche ich noch.

Lexikon Zypergras. Von der Gattung Cyperus gibt es, unterschiedlichen Angaben zufolge, an die 300 bis 600 Arten auf der ganzen Welt. Die Zypergräser gehören zur Familie der Sauergrasgewächse und sind fast ausschließlich alle Sumpfbewohner. Cyperus alternifolis. Diese Art ist die am meisten verbreitetste, als Zimmerpflanze gezogene Variante und wird gut über einen Meter hoch. Es gibt jedoch noch Zwergformen, solche mit gestreiften Blättern und viele andere mehr. Dauerfußbad. Im Gegensatz zu den meisten Zimmerpflanzen will das Gras als Sumpfbewohnerin stets etwa zu einem Drittel der Topfhöhe im Wasser stehen.

