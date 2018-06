Wie arbeitet ein Interieur Designer?

Die "Open Office"-Serie meldet sich nach kurzer Frühjahrsmüdigkeit zurück. Dieses Mal besuchen wir den Wiener Interieur Designer Severin Weber-Kippes in einem Josefstädter Altbau. Ursprünglich war das hoch gelegene Büro sein "Bachelor Pad", seine Junggesellenbude. Aber keine Spur junger Wildnis, heute ist es eine hübsch komponierte Verlängerung seiner Wohnung. Einmal am Gang umfallen reicht und man steht in einem mit Jadepinseln und Architekturboards dekorierten Homeoffice. Collagen von Textilien und Tapeten bewachen alle Ecken.

Auf einem guten Schreibtisch sind für Severin Weber-Kippes drei Dinge wichtig: Platz, Platz und Platz. – Die Presse (Carolina Frank)

Während Weber-Kippes' Arbeitsplatz noch recht kühl wirkt, geht auf der gegenüberliegenden Seite die Post ab. Da springt eine Tapete von Kelly Wistler aus dem finnischem Vintage-Regal. Samt-Puffs schmeicheln sich farblich an die frischen Tulpen am runden Tisch. Wir stehen in der 3-D-Version eines Schicker-Wohnen-Magazins. Deutlich wird hier die Vorliebe des Designers für Mid-Century-Möbel, die jetzt (leider) auch im Mainstream angekommen sind. "Mir haben Vintagemöbel zum Glück immer schon gefallen, ich habe sie auch ausgegraben, als sie noch nicht viel gekostet haben. Mittlerweile hat selbst das Caritaslager für diese Möbel schon Preise - da schnallt man ab."

Was kommt nach der Moderne der Fifties? Nach der "Mad Man"-Ära könnte es weiter in Richtung 70er/80er gehen. Globiges, glänzendes, schweres Design kommt zurück. Dafür braucht man viel Raum, was gerade in den Metropolen ein Statussymbol ist.

Hinter dem Kardo System eine Tapete von Kelly Wistler – Die Presse (Carolina Frank)

Zurück in die Gegenwart, die trägt hier Jadetöne. Willkommen im "Mock-up-Room", hier kann man schon mal Probeliegen. Nach der Besprechung mit einem Kunden kommt beim Interieur Designer meist schnell ein Moodboard ins Spiel, das viele Ausprägungen haben kann. Traditionell sind es Architekturboards, die wie eine Stilcollage entstehen. Bei Weber-Kippes ist es auch eine Schneiderpuppe, die das zukünftige Wohnen visualisiert. Mit Mode hat er allerdings nicht übermäßig viel zu tun. "Ich kann eine Nähmaschine peripher bedienen", sagt er. Knopf annähen geht, Saum auch. Bescheidenheit ist auch die Philosophie, die ihm an den Designklassikern der 50er Jahre gefällt. "Hinter dem 50s-Style steht eine Revolution. Leistbare Massenproduktion für alle. Davor hat man Möbel geerbt. In der Nachkiegszeit wurde außerdem klein gebaut, die Dimensionen der Möbel mussten passen."

Tipps für die Einrichtung 1. Bei Wohntextilien kann man sich trauen, am Puls der Zeit zu bleiben, die sind schnell ersetzt und kosten nicht so viel. 2. Der 50s-Style aber ist jetzt zum Beispiel in Mode, wer nicht wirklich dahinter steht, sollte Abstand halten. 3. Nicht zuerst streichen und danach die Möbel dazu passend aussuchen. Zuerst kommt das Textil, dann die Farbe.

Wem die Fantasie Der Mock-up-Room macht das Einrichtungskonzept greifbar. – Die Presse (Carolina Frank)

Passen müssen auf seinem Arbeitsplatz auch die Schreibtischdimensionen. "Bei mir muss der Tisch sehr viel Tiefe haben, damit ich Tapeten, Stoffmustert und Pläne gut ausbreiten kann." Generell sollte man bei der Tischwahl immer auf die Größe des Bildschirms achten, auf dem man arbeitet, aus ihm ergibt sich die nötige Distanz und somit auch die Größe des Tisches. Worauf legt der Designer persönlich am meisten Wert in seinem Büro? Die Akustik. "Das hängt mit meiner Zeit bei dem Möbelhersteller Habitat in London zusammen, dort habe ich in einem Loft gearbeitet, in dem man kein ruhiges Telefonat führen konnte. Die richtige Akustik kann auch in einem Großraumbüro für Privatsphäre sorgen." Und dabei müsse man gar keine Wissenschaft aus perfekten schallisolierenden Tools machen, es geht auch ganz banal: oft würden schon Vorhänge reichen. "Der Absorptionsindex ist manchmal einfach nur ein Marketinggag. Teppich und Vorhänge schlucken viel Schall, das reicht in den meisten Fällen."

Zwei Arbeitsplätze sind besser als einer – Die Presse (Carolina Frank)

Arbeitsplätze zu gestalten, ist für Severin Weber-Kippes allgemein aber ein schwieriges Thema. "Der größte Aspekt beim Thema Homeoffice sind die Digitalisierungsfragen. Die letzte Instanz ist das Mobiliar, die technische Infrastruktur und der Schutz des geistigen Eigentums ist wichtiger. "Hochkreative oder sehr exponierte Menschen legen darauf wert, dass alles abhörsicher ist. Da muss ich mit externen Experten arbeiten." Sicherstellen sollte man zuerst auch immer, ob der Handyempfang wirklich passt. Beim Eichrichten kommt es laut Weber-Kippes dann darauf an, ob es ein Coworking-Space ist oder nicht. "Ich glaube persönlich, dass dieses Modell aber ein Trend ist, der wieder geht. Es ist wohl nicht das beste für die Seele des Menschen. Was ich umgekehrt aber schade finde ist, wenn Büros die Hierarchien eines Unternehmens widerspiegeln. Der Coworking-Space ist hier wiederum ein sehr egalitärer Zugang."

Tipps fürs Büro Büros sollten eine Botschaft senden: Was ist die Dienstleistung, das Produkt, die Firmenphilosophie? Einrichtung kann ein Gefühl erzeugen und eine Botschaft kommunizieren. Diese Message sollte aber nicht zu elitär sein - außer natürlich man verkauft Luxus oder will seine Kunden einschüchtern.

Vieles dreht sich um die Visualisierung von Ideen. – Die Presse (Carolina Frank)

Für einfache Lösungen beim Einrichten via Online-Möbelversand hat der Interieur Designer erwartungsgemäß wenig warme Gefühle. Sie beschleunigen Einrichtungstrends. "Die Zyklen, die wir aus der Mode kennen, zeigen sich immer mehr auch im Interieur. Ganz stark merkt man es im Heimtextilienbereich. Es gibt Verlage, die bringen schon vier Kollektionen (Herbst, Winter, Frühling, Sommer) heraus - das ist sehr nah an der Mode. Aber die Sache ist nun mal die, man richtet sich für ein wenig länger ein als eine Jahreszeit." Außerdem birgt der Accessoire- und Billigmöbel-Boom auch eine dunkle Seite, die wir ebenfalls aus der Mode kennen. "Diskontdesigner gewöhnen die Leute an billige Produktionen. Es ist nicht zwingend billiges Design, aber produziert werden die Möbel unter widrigen Bedingungen in Bangladesch und anderen Entwicklungsländern", gibt Severin Weber-Kippes zu Bedenken.

Infos Severin Weber-Kippes arbeitet seit 2008 als Interieur Designer. Nach Auslandsjahren in Paris und London ist die Wiener Josefstadt sein Arbeitsmittelpunkt. Weitere Infos über ihn und seine Arbeit finden Sie hier www.severinweberkippes.com.

