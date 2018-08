"Alles sehr Rock 'n' Roll": Rod Stewart entrümpelt seine Villa

Rod Stewart (73) hat eine seiner Villen in der südostenglischen Grafschaft Essex entrümpelt und lässt einen Teil seiner Möbel versteigern. Das berichteten britische Medien am Donnerstag unter Berufung auf das Auktionshaus Sworders in Stansted Mountfitchet. Unter den Angeboten sind ein Teakholzsessel mit einem Sitzkissen aus Leopardenfellimitation sowie zwei Beistelltische mit vergoldetem Bronzefuß.

Das Mobiliar des britischen Sängers ist auf der Website des Auktionshauses zu sehen. "Die Stücke sind alle sehr schillernd und glamourös und es gibt viel Gold - alles sehr Rock 'n' Roll", wurde John Black, der Direktor von Sworders, zitiert. Die Möbel sollen jeweils bis zu 3.000 Pfund (3.350 Euro) einbringen.

(APA/dpa)