Upcycling für Connaisseure: Ideen aus dem Keller

Bretterwerk. Heinz-Josef Weis verarbeitet Teile alter Weinkisten in Massivholzmöbeln. – Beigestellt Gut, wenn schlussendlich nichts übrig bleibt: von all den Dingen, die man produziert hat. Auch gut, wenn sie nach ihrem Auftritt in der Konsum- und Genusswelt ein zweites Leben bekommen. Weil ihnen Designer und Gestalter eine neue Zukunft erfinden, in ganz neuen Zusammenhängen. Manchmal holen sie sich dafür auch alte Kisten aus dem Keller. Damit diese dann im hellen Wohnzimmer ihre "Früher war ich"- Geschichten erzählen dürfen, als Möbelstücke. Die Kiste, in ihrer simpelsten Form, musste schon länger für Upcycling-Ideen herhalten. Vor allem die Obstkiste, die sich bunt bemalt, mit anderen verschraubt und gestapelt irgendwo zwischen Kinderzimmer und Loggia in ihrem neuen Dasein einrichten durfte. Als zweckdienliches Behältnis. Und als kleines nachhaltiges Statement.

Kleinserien

Doch weil die Dinge, mit denen man sich umgibt, nicht nur über sich selbst erzählen, sondern auch über ihre Besitzer, ist in letzter Zeit ein anderer Kistentyp noch attraktiver geworden: die Weinkiste. Schließlich outet man sich lieber als Weinkenner denn als Obstliebhaber. Vor allem, wenn man mit den kunstvollen Schriftzügen der Weinkisten so dekorative Selbstbilder für die Außenwahrnehmung abgeben kann. Zum Glück verarbeiten sie Manufakturen bereits in Kleinserien und Einzelanfertigungen zu Möbeln.

Die Weinkiste ist nicht unbedingt eine re dundante Ressource. Zum Teil ist sie schon recht schwierig zu bekommen, weiß Lilja Walker, wenn man die verlässlichen Quellen nicht schon rechtzeitig angezapft hat. Gemeinsam mit Christoph Walker gestaltet und produziert sie in Wismar Regale und Kommoden, in denen alte Weinkisten die Schubladen sind. In ihrer kleinen Manufaktur im Stadtzentrum kreieren die beiden aus Holz-Multiplex-Platten Möbel, die über die Typografie der alten Weinkisten leise Geschichten aus der Vergangenheit ins Interieur der Gegenwart flüstern.

Aufgetischt. Das Label Formitable integriert gestalterisch die Weinvergangenheit. – Nicole Bouillom Fotografie Auch in Rheinland-Pfalz verarbeitet ein Label alte Weinkisten: allerdings vor allem jene aus dem eigenen Keller. Bei Heinz-Josef Weis haben sie sich gestapelt. Bis ihm, kurz nach seiner Pensionierung als Arzt, die Idee kam: Massivholzmöbel mit Brettern aus Weinkisten dekorativ aufzuwerten, mit den schmuckvollen Schriftbildern berühmter Weine. Und seltener. Auch ihre Kisten machen sich heute natürlich rar. "Manche kosten schon um die 100 Euro", erzählt Weis. Heute produziert er unter dem Namen Formitable mit einem seiner ehemaligen Patienten, einem Tischler, aus etwas Seltenem etwas noch Selteneres: Möbel, die die genussvolle Welt des Weins ins Interieur transportieren.

Möbel aus Weinkisten Kommoden, in denen Weinkisten zu Schubladen werden, siehe www.liljawalker.de. Heinz-Josef Weis gründete das Label Formitable: www.formitable.de

("Die Presse-Schaufenster", Print-Ausgabe, 31.08.2018)