Geschüttelt oder gerührt? Sind Sie ein Cocktail-Kenner? Mojito, Bloody Mary, Margarita: Nehmen Sie Platz an unserer Cocktailbar. Aber wissen Sie eigentlich genau, was Sie da trinken? Oder starren Sie ahnungslos in die Karte?

Wie nennt man die Mischung aus Wodka, Cranberrysaft, Orangensaft und Pfirsichlikör?

Der "Manhattan" ist vermutlich die Erfindung eines New Yorker Barkeepers. Was ist der Hauptbestandteil dieses Drinks?

Wir bleiben in New York: In der Serie "Sex and the City" probieren die vier Freundinnen immer wieder neue Cocktails. Welcher ist Carrie Bradshaws erste Wahl?

Die "Margarita" hat typischerweise einen Salzrand am Glas. Was darf in diesem Cocktail neben Tequila und Limettensaft nicht fehlen?

Den Cocktail "Mojito" mochte schon Ernest Hemingway. Aus welchem Land kommt der Evergreen mit frischer Minze eigentlich?

Anderen Quellen zufolge soll Hemingway einen anderen Cocktail bevorzugt haben. Welchen?

Durch den Film "The Big Lebowski" von den Coen-Brüdern erlangte der "White Russian" eine gewisse Berühmtheit - als Lieblingsdrink des Hauptdarstellers. Über welche Zutat des Cocktails wird diskutiert?

Pink Lady, Singapore Sling und Tequila Sunrise haben etwas gemeinsam: Grenadine. Woraus wird der rote Sirup üblicherweise hergestellt?

Enthält James Bond's Liebingsdrink "Martini Dry" mehr Wermut oder Gin?

Was gehört in jeden Cuba Libre?

Wie erhält der Kir Royal seine Färbung?

Mit welchen Getränken lässt sich ein Bloody Mary mixen?

Was braucht man für den angesagten Moscow Mule?

Welchen Drink sehen Sie auf diesem Foto?

Ein Piña Colada versüßt jeden Feierabend, vermutlich aber nicht die Kalorienbilanz. Wie viele Kalorien enthält dieser Cocktail (bezogen auf 200mm)?