Ein Menü um 950 Euro vom Koch, der nicht abschmeckt

Die einen nennen ihn den Gott des Gemüses. Die anderen schlicht einen der besten Köche der Welt: Seit nunmehr schon 22 Jahren hat er drei Michelin-Sterne. Alain Passard hat 2001 beschlossen, auf rotes Fleisch zu verzichten und den Fokus auf Gemüse zu legen. Drei restauranteigene Gärten versorgen die Küche des Arpège nun mit einer Vielfalt, die für diese Liga auch notwendig ist. Passard selbst ist Veganer, er schmeckt in seiner Küche nicht ab, sondern kontrolliert den Geschmack olfaktorisch, erzählt er in einem Interview mit der "Süddeutschen": "Ich fächle mir den Duft vor die Nase."

Alain Passard mit zwei Kostproben – Douglas McWall

Der österreichische Weinhandel Kate & Kon hat den Weltklassekoch nun eingeladen, im Firmen- und Wohnsitz Forstamt in Steinbach am Attersee zu kochen. Das Thema des einmaligen Menüs, das schon genau feststeht: L'été des Jardins - Der Sommer der Gärten. Der Preis: 950 Euro. Die Weinbegleitung zu den elf Gängen kann sich allerdings sehen lassen: 2004 Lafleur etwa wird aus der Impérial eingeschenkt, also aus der Sechs-Liter-Bordeaux-Flasche. Der dazugehörige Gang ist übrigens ganz leicht zu merken: Er heißt schlicht "Jardinière Arlequin à l’huile d’Argan pulpe d’aubergine à la flamme"...

Infos Alain Passards Menü am Attersee: 17. August, 18 Uhr. Forstamt 12, 4853 Steinbach am Attersee.

950 Euro pro Person. Buchung: kateandkon.com

(red.)