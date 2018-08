Grenzübergreifendes Bio-Wein-Festival: Vino Alpi / Alpe Vino

Auf Schloss Damtschach nahe Villach tummeln sich üblicherweise Kunst- und Literaturliebhaber, wenn es um Werke von Christie Astuy, Franz West oder Antonio Fian geht. Mitte August, am Wochenende des 11. und 12., steht hier aber der Wein im Fokus, besser gesagt, das Thema Biowein in diversen Ausprägungen. Das "1. Alpen & Adria Bioweinfestival" lädt Winzer aus dem spanischen Katalonien, dem slowenischen Goriska Brda, dem italienischen Latium, der deutschen Pfalz oder dem österreichischen Kamptal ein, an diesem historischen Ort ihre Weine zu präsentieren.

Neben Verkostungen gibt es auch Vorträge zu Themen wie Orange Wines, georgischen Amphorenweinen oder PIWIs, den pilzresistenten Rebsorten: Diese werden von manchen als Rettung im Klimawandel oder als Boten einer spritzmittelfreien Wein-Zukunft gesehen.

Die Verpflegung kommt von diversen Betrieben der Region, etwa der Biobäckerei Nadrag, Fischart am Weißensee, Bioeis Pobaschnig oder Domačija Butul.

Bioweinfestival Vino Alpi/Alpe Vino 11.-12. August, Schloss Damtschach, Kärnten. www.bioweinfestival.org

(red.)