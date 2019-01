Biorindfleisch bestellen

1. Nahgenuss, Mariahilfer Straße 13/8, 8020 Graz, www.nahgenuss.at, ✆ 0676/874 286 71

Die beiden Brüder Lukas und Micha Beiglböck aus Graz verkaufen über die Plattform Nahgenuss Biofleisch von rund 100 heimischen Bauern, vorwiegend in Großpaketen, etwa einem Viertel Schwein, einem halben Lamm oder ein Paket vom Rind. Geschlachtet wird erst, wenn das ganze Tier verkauft ist (Zustellung oder Abholung in der Nähe des Wohnorts).



2. Biojungrindfleisch Freydl, Gressenberg 98, 8541 Schwanberg, www.bio-jungrindfleisch.at, ✆ 0664/915 45 71

Familie Freydl betreibt in der Weststeiermark einen Bergbauernhof und verkauft Biojungrindfleisch via Onlineshop. In den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz, Graz, Graz-Umgebung und Voitsberg wird direkt (kostenlos) zugestellt, im Rest Österreichs wird via Paketdienst. Neben Sortimentspaketen werden auch einzelne Stücke verkauft.



3. Fleischbox.at, Anselmgasse 7/18, 2361 Laxenburg (keine Selbstabholung), www.fleischbox.at, Lieferzeiten: Mo– Fr: 9–21 Uhr, Sa: 9–18 Uhr, ✆ 0664/181 00 74

Mathias Huber vertreibt über seinen Onlinefleischhandel Biofleisch von Betrieben aus dem Burgenland, Nieder- und Oberösterreich sowie Käse, Essig und Öle, Nudeln, Eingemachtes, Wein und Säfte (nur Zustellung).