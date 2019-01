Die Weiderinder in der Gemüsehochburg

Das Marchfeld ist für sein Gemüse bekannt, vor allem für den Spargel, wenn er Saison hat. Hin und wieder wird es auch noch als Kornkammer Österreichs definiert. Große Felder, so weit das Auge reicht, auf denen allerlei Grünzeug wächst, assoziieren die meisten Wiener – und nicht nur die – mit dem Marchfeld. Aber es geht auch anders. Es gibt hier auch Tiere, nicht viele im Vergleich zum Gemüse, aber es könnten weit mehr sein, sieht man sich den Biohof Harbich in der kleinen Ortschaft Aderklaa an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)