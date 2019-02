Wiener Stadtpark lädt wieder zum Genussfestival

Drei Tage lang werden im Wiener Stadtpark wieder an Marktständen regionale Produkte aus allen Bundesländern angeboten. Die Palette reicht von Innviertler Kübelspeck und Champagner-Roggenbrot aus dem Waldviertel über Pinzgauer Almkräuterkäse und Steirisches Weingartenpfirsichmus bis hin zu Pongauer Blattlkrapfen und Wiener Bierspezialitäten. Ebenfalls wieder mit dabei: die Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative, die am 9. Mai in Kooperation mit dem Kulinarischen Erbe Österreich den RNI-Kulinarikpreis 2019 vergibt.

Termin 10. bis 12. Mai, Details: www.genuss-festival.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 9.2.2019)