Dänisches Spitzenlokal "Noma" erhielt wieder zwei Michelin-Sterne

Das dänische Spitzenrestaurant "Noma" hat seine Michelin-Sterne zurück. Ein knappes Jahr nach seiner Wiedereröffnung in Kopenhagen wurde das Lokal des Kochs Rene Redzepi am Montagabend bei der Bekanntgabe der nordischen Sternelokale in Aarhus wieder mit zwei Sternen ausgezeichnet. Diese Bewertung hatte es durch seinen Umzug verloren.

Einziges dänisches Restaurant mit drei Sternen bleibt das "Geranium", das seine Gäste ebenfalls in der dänischen Hauptstadt bekocht. Das "Noma" war in den Jahren 2010 bis 2014 viermal zum besten Restaurant der Welt gekürt worden. Sein Name setzt sich aus den dänischen Begriffen für "nordisch" und "Essen" ("nordisk" und "mad") zusammen.

(APA)