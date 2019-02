Frau stirbt an Lebensmittelvergiftung nach Besuch im Sternrestaurant

Ein Abendessen im Sternrestaurant "Riff" in Valencia bezahlte eine 46-jährige Spanierin mit dem Leben. Sie verstarb am frühen Sonntagmorgen an der Folge eines Lebensmittelvergiftung, wie die regionale Gesundheitsbehörde gegenüber der Zeitung "El Pais" bestätigt.

Auch 18 weitere Gäste des Restaurants, darunter der 12-jährige Sohn der Verstorbenen sowie deren Ehemann, klagten über Übelkeit und Durchfall, wenngleich ihre Symptome weniger stark ausgeprägt waren.

Untersuchungen zu den Umständen des Todesfalles wurden bereits eingeleitet. Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens inspizierten das Restaurant bereits, konnten aber noch nichts finden. Verstöße gegen die Gesundheits- oder Hygienevorschriften konnten jedenfalls nicht festgestellt werden.

Nun werden weitere Rohkostprodukte toxikologisch untersucht. Auf dem Menü standen etwa Morcheln, möglicherweise verursachte die Verwechslung mit der Giftlorchel die Beschwerden.

Bis auf weiteres bleibt das Sternerestaurant aber geschlossen. Betreiber und Sternekoch Bernd H. Knöller, zeigt sich tief betroffen. "Ich habe beschlossen das Restaurant zu schließen, bis alle Ursachen genau geklärt sind und die Sicherheit der Gäste wieder zu 100 Prozent gewährleistet werden kann."

