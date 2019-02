Favoriten und Newcomer: Falstaffs neuer Restaurantguide

Die Rangliste des neuen Falstaff-Restaurantguides steht fest. Mehr als 255.000 Votings von rund 18.800 Gästen wurden dabei in den Kategorien Essen, Service, Weinkarte und Ambiente abgegeben.

Mit einer Maximalwertung von 100 Punkten konnte erneut das "Steirereck" unter Heinz Reitbauer den ersten Platz sichern. Seit 2007 hält das Restaurant im Wiener Stadtpark den Titel als bestes Restaurant Österreichs. Nun folgte eine weitere Auszeichnung: die der "besten Weinkarte".

In der Gesamtwertung knapp dahinter liegen "Döllerer" in Golling, "Landhaus Bacher" in Mautern, die Brüder "Obauer" in Werfen, Silvio Nickol in Wien und "Simon Taxacher" in Kirchberg mit 99 Punkten auf Platz zwei. Mit 98 Punkten folgen "Mraz & Sohn" in Wien, "Rote Wand Chef’s Table im Schualhus" in Lech sowie das "Saag" am Wörthersee auf Platz drei.

Die Zahl der Top-Restaurants hat in Österreich zugenommen. Im Vorjahr wurden noch 29 Betriebe mit der höchsten Auszeichnung der vier Gabeln ausgezeichnet, heuer sind es bereits 36.

Sonderpreise von Nachhaltigkeit bis Lebenswerk

Zum ersten Mal wurde der Vöslauer Award für Nachhaltigkeit & Innovation vergeben. Der erste Preisträger ist Josef Floh mit seinem "Floh" in Langenlebarn in Niederösterreich. "Radius 66" heißt sein Konzept - die Zutaten kommen aus einem Umkreis von 66 Kilometern von regionalen Produzenten.

Für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde Balthasar Hauser, der Betreiber des legendären "Stanglwirt" in Kitzbühel. Mit nur 17 Jahren übernahm er den Betrieb seiner Mutter, über 50 Jahre später ist er der bekannteste Wirt Tirols. Prominenz geht in seinem Biowellnesshotel und Restaurant ein und aus.

Die "Eröffnung des Jahres" entschied Fabian Günzel mit "Aend". Nicht nur in der Architektur und Inneneinrichtung, sondern auch in der Küche geht es um Minimalismus. Alle Gerichte bestehen aus nur zwei Hauptkomponenten.

Willi Klinger (Geschäftsführer der ÖWM - Österreich Weinmarketing) wurde als bester internationaler Botschafter geehrt, Gastronom des Jahres wurde Joji Hattori. Hattori ist nicht nur ein international erfolgreicher Dirigent, sondern ging mit dem "Shiki" in Wien auch unter die Gastronomen.

Für das beste Service des Jahres wurde die "lebende Kellner-Legende" Herbert Schmid ausgezeichnet. Den Preis für das beste Wiener Beisl erhielt diesmal das Gasthausjuwel "Pichlmaiers zum Herkner" im Wien-Hernals und Wolfgang Kneidinger wurde für seine Performance im Palais Coburg als Sommelier des Jahres ausgezeichnet.

Die österreichische Gesamtwertung im Überblick 1. Steirereck 1030 Wien 100 Punkte 2. Döllerer 5440 Golling 99 Punkte 2. Landhaus Bacher 3512 Mautern an der Donau 99 Punkte 2. Obauer 5450 Werfen 99 Punkte 2. Silvio Nickol 1010 Wien 99 Punkte 2. Simon Taxacher 6365 Kirchberg 99 Punkte 3. Mraz & Sohn 1200 Wien 98 Punkte 3. Rote Wand Chef’s Table im Schualhus 6764 Lech 98 Punkte 3. Saag 9212 Techelsberg 98 Punkte 4. Ikarus Hangar-7 5020 Salzburg 98 Punkte 4. Paznauner Stube Trofana Royal 6561 Ischgl 98 Punkte 5. Die Weinbank – Restaurant 8461 Ehrenhausen 97 Punkte 5. Stüva 6561 Ischgl 97 Punkte 5. T.O.M Pfarrhof 8444 St. Andrä 97 Punkte 6. Griggeler Stuba 6764 Lech 97 Punkte 7. Amador 1190 Wien 96 Punkte 7. Bootshaus Restaurant 4801 Traunkirchen 96 Punkte 7. Senns Restaurant 5020 Salzburg 96 Punkte 8. Almhof Schneider Restaurant 6764 Lech 96 Punkte 8. Tannenhof 6580 St. Anton am Arlberg 96 Punkte 9. Gut Purbach 7083 Purbach 95 Punkte 9. Konstantin Filippou 1010 Wien 95 Punkte 9. Le Ciel by Toni Mörwald 1010 Wien 95 Punkte 9. Mühltalhof 4120 Neufelden 95 Punkte 10. Alexander 6264 Fügenberg 95 Punkte 10. Aurelio’s 6764 Lech 95 Punkte 10. Das Maier 5532 Filzmoos 95 Punkte

Die besten Neueinsteiger 1. Aend 1060 Wien 94 Punkte 2. The Glass Garden 5020 Salzburg 93 Punkte 3. Sportalm 6365 Kirchberg 90 Punkte 4. Rosengarten Bistro 6365 Kirchberg 90 Punkte 5. Pastamara 1010 Wien 90 Punkte 6. Hirschen Chef’s Table 6886 Schoppernau 89 Punkte 7. Apron 1030 Wien 88 Punkte 7. Fernruf 7 4120 Neufelden 88 Punkte 7. Materia 1080 Wien 88 Punkte 8. Bruder 1060 Wien 88 Punkte

