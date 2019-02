Black-Out-Dinner: Handylos essen im Berliner Kohlekeller

Die Anregung kommt von einem unfreiwillig stromlosen Abendessen: 2016 hatte das Amass, ein Kopenhagener Spitzenlokal, mit einem plötzlichen Stromausfall zu kämpfen. Über 60 Reservierungen, aber keine Elektrizität. Chef Matt Orlando, ein besonders umweltbewusster Koch - er ist etwa im Bereich Zero Waste sehr aktiv - und seine Mitarbeiter improvisierten also. Es sollte ein Abend werden, der allen in Erinnerung blieb. Und der wiederholt wurde: Im März des darauffolgenden Jahres lud das Amass zum zweiten Black-out-Dinner, mit der Unterstützung von Gastköchen aus Paris, Kopenhagen und Brighton.

In Berlin findet demnächst die erste Ausgabe eines Black-out-Dinners statt: Eine Handvoll Gastronomen lädt am 27. März, im Vorfeld der weltweiten "Earth Hour", zu der diverse Sehenswürdigkeiten unbeleuchtet bleiben, zu einem Abendessen im Schlackekeller - als Zeichen für den Klimaschutz. Die teilnehmenden Restaurants: Nobelhart & Schmutzig, Horváth, Herz & Niere, Lode & Stjin und Mrs. Robinson's. Gekocht wird auf offenem Feuer, die Beleuchtung kommt von einer Vielzahl an Kerzen, und die Gäste werden gebeten, auf Handys zu verzichten. Serviert wird im derzeit beliebten "Family Style", sprich: Alles wird in die Mitte des Tisches gestellt. Kostenpunkt für dieses Erlebnis: 305 Euro. Plätze dafür kann man ab 1. März reservieren.

In Österreich hat der Kärntner Koch Hannes Müller ein solches stromloses Dinner schon öfter veranstaltet, für einen guten Zweck: Unter dem Motto "Chefs Unplugged" lud er schon Köche wie Andreas Döllerer, Josef Floh, Lukas Nagl und Harald Irka ein, mit ihm gemeinsam ein elektrizitätsfrei gekochtes Abendessen auf die Beine zu stellen.