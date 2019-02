Der Seufzer des Dauer-Siegers: Steirereck bleibt an der Spitze

Es war kein Seufzer der Erleichterung, den Heinz Reitbauer am Montag im Wiener Rathaus ausstieß. Im Gegenteil: „Es ist schon eine Bürde, die uns auferlegt wird jedes Jahr“, sagt er, der gemeinsam mit seiner Frau Birgit Reitbauer für das Steirereck erneut zum besten Restaurant des Jahres (mit 100 Punkten und vier Gabeln) ausgezeichnet wurde. Für die Gäste bei der Präsentation des neuen Falstaff-Restaurant-Guides gab es zumindest diesbezüglich keine Überraschung – immerhin hält Reitbauer diesen Titel bereits durchgehend seit 2007 inne.

Auch sonst waren viele bekannte Gesichter bei der Preisverleihung zu sehen: von den Döllerers und Obauers (die sich den Landessieger in Salzburg teilen), über Thomas Dorfer und Susanne Dorfer-Bacher (die schon ein Abo hätten, wie Falstaff-Herausgeber Wolfgang Rosam meint) oder Josef Floh (der in der neuen Kategorie Vöslauer Award für Nachhaltigkeit & Innovation ausgezeichnet wurde) bis zu Simon Taxacher (Dauersieger in Tirol).

Auch unter jenen, die die Preise übergeben durften, waren bekannte Gesichter: Schauspieler Peter Weck, Umweltministerin Elisabeth Köstinger, das Ehepaar Brigitte Karner und Peter Simonischek, Opernball-Chefin Maria Großbauer oder aber Moderator Alfons Haider. Letzterer durfte den Preis an Fabian Günzel übergeben, der mit seinem Restaurant Aend für die Eröffnung des Jahres ausgezeichnet wurde. Haider selbst war dort noch nicht zu Gast, meinte aber, nachdem er Günzel erblickte: „Wenn das Essen so ist, wie er aussieht, komme ich jede Woche.“

Neuer Landesieger Lukas Nagl

Für eine Überraschung sorgte Lukas Nagl, der den Mühltalhof beim Ranking in Oberösterreich vom ersten Platz verdrängte. Das Bootshaus am Traunsee, in dem Nagl kocht, hat um zwei Punkte und eine Gabel zugelegt (96 Punkte, vier Gabeln). Joji Hattori (Shiki) wurde zum Gastronom des Jahres gekürt. Balthasar Hauser (Stanglwirt) wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet und bedankte sich gleich mit einem Ständchen für die Kollegen, unterstützt von Ehefrau Magdalena am Hackbrett und Sohn Johannes mit der Ziehharmonika. Das beste Wiener Beisl des Jahres ging an Pichlmaiers zum Herkner. Willi Klinger, der noch bis Jahresende Chef der Österreich Wein Marketing ist, wurde zum internationalen Botschafter gekürt. „Lebende Kellner-Legende“ Herbert Schmid wurde für das beste Service ausgezeichnet, Wolfgang Kneidinger (Palais Coburg) als bester Sommelier.

Und noch etwas taucht die letzten Jahre verdächtig oft auf: Die steigende Zahl der ausgezeichneten Restaurants. 36 Betreibe wurden heuer mit der Höchstwertung von Gabeln ausgezeichnet, im Vorjahr waren es noch 29. 1800 Restaurants wurden insgesamt getestet (um 50 mehr als im Vorjahr). „Es tut sich wahnsinnig viel, was man an den vielen Neueröffnungen sieht“, sagt Rosam. „Und in Österreich haben wir immer noch das große Glück eines hervorragenden Preis-Leistung-Verhältnisses. Nirgends isst man so gut für so wenig Geld, wie in Österreich.“

Auf einen Blick Der Falstaff Restaurant Guide 2019 wurde am Montag im Wiener Rathaus präsentiert. Das Steirereck wurde erneut zum besten Restaurant des Landes gekürt (100 Pkt, 4 Gabeln), gefolgt von den Restaurants Döllerer, Landhaus Bacher, Obauer, Silvio Nickol und Simon Taxacher (je 99 Pkt., 4 Gabeln). Fabian Günzels Aend wurde zur Eröffnung des Jahres gekürt, Gastronom des Jahres ist Joji Hattori (Shiki), Willi Klinger (ÖWM) ist internationaler Botschafter, Balthasar Hauser (Stanglwirt) wurde für sein Lebenswerk geehrt. www.falstaff.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.02.2019)