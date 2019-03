Die Klosterkrapfen der Wallfahrer

Es gibt Orte, an denen die Zeit stehen geblieben ist. Der Kirchenwirt in Maria Schutz scheint ein solcher Ort zu sein. Hier wirkt alles so, wie es schon immer war (auch wenn heuer erst das 30-jährige Jubiläum gefeiert wird).



Ein paar Männer sitzen an der Bar und plaudern mit dem Kellner, ein paar Touristen trinken Kaffee. Ein Hund kommt aus der Küche und macht es sich vor der Schank gemütlich. Ein Mitarbeiter, den Inhaber Helmut Auer als Herr Jürgen vorstellt, ist seit den frühen Morgenstunden damit beschäftigt, die Hausspezialität herzustellen: die Klosterkrapfen, die sich von normalen Faschingskrapfen dadurch unterscheiden, dass sie doppelt so groß sind.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)