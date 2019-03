Ein bitterer Klassiker feiert Geburtstag: Der Negroni wird 100

Ein Italiener, der nach einer prägenden Englandreise kein Sodawasser, sondern Gin in seinen Aperitivo wollte: So beginnen Legenden. Ein gewisser Camillo Negroni spazierte im Jahr 1919 nach einem Aufenthalt in London in eine Bar in Florenz und hatte keine Lust auf einen gewöhnlichen Americano. Und der Barkeeper fügte der gewünschten Alternative mit Gin seinerseits noch ein bisschen Orangenschale hinzu. Es ist eine Entstehungsgeschichte, die dieser Tage öfters erzählt wird: Der Negroni, ein nicht eben schwachbrüstiger Aperitifdrink, feiert seinen hundertsten Geburtstag. Ein Teil Campari, ein Teil Gin, ein Teil Wermut – so weit das Grundrezept. Also drei Mal stärkerer bis starker Alkohol, kein Verdünnungsmittel à la Soda, Orangensaft oder Prosecco. Lange wurde der Negroni darum als Cocktail für Männer gesehen. Mit dem Negroni Sbaliato, der in den letzten Jahren ziemlich präsent war, sollte eine leichtere Version des Aperitivoklassikers eta­bliert werden: mit Prosecco statt Gin.