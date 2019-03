Von Windgebäck, Meringue und Baiser

Man kennt das ein bisschen von den Frankfurtern und den Wiener Würstchen. Irgendwie ist es ja alles das Gleiche, aber man nennt es eben überall anders – und es darf auch durchwegs seine regionale Eigenheit haben. Ähnlich geht es dem aus Eiweiß und Zucker geschlagenen, leichten Süßgebäck. Hierzulande verwendet man dafür den französischen Ausdruck Baiser, was so viel wie Kuss bedeutet. In Frankreich hingegen nennt man das leichte Gebäck Meringue – ein Verweis auf den Schweizer Ort Meiringen, in dem das Gebäck 1600 von einem Zuckerbäcker erfunden worden sein soll.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2019)