Vorm Fliegen eine Prise Rosa: Die Aida am Wiener Flughafen

Kuweit, Katar und Kasachstan hatte man schon im Visier, am Flughafen in der Heimatstadt der rosa gebrandeten Konditorei indes gab es noch keine Filiale. Nun hat Aida nach Wien-Schwechat expandiert und ein Café samt Gastgarten aufgesperrt, mit der Franchisegruppe Lagardere. Beim Check-in am Terminal 1 wird es einen der Bestseller unter Touristen, den Apfelstrudel, ebenso geben wie Punschkrapfen und Cremeschnitte. Und verschiedene Kaffeevariationen.

Das Design der jüngsten Filiale fügt sich - so lassen die ersten Fotos vermuten - in eine ästhetische Entwicklung, die der Konditorei nicht gut getan hat: brutalistische Typographie, unelegante Farbkombinationen, auch grelles Pink statt noblem augenfreundlichen Oldie-Rosa. Eine wohltuende Ausnahme ist die holzvertäfelte Filiale in der Wiedner Hauptstraße, die im Dezember in der ehemaligen k.u.k. Hutfabrik Habig eröffnet hat.

Die Midlife-Crisis dieser 1913 von Josef Prousek gegründeten Kette, die sich zwischen Vergangenheit und Zukunft nicht schlüssig entscheiden und positionieren kann - in kulinarischen und ästhetischen Belangen -, offenbarte sich zuletzt in Form von Cannabidiol (CBD)-haltigen Hanf-Brownies. Die man bald wieder vom Markt nehmen musste.

(red.)