Reb-Migration: Neue Rebsorten für Australiens Winzer

Beim Weinrecht kann man Australia und Austria definitiv nicht verwechseln: Während es Jahre dauerte, bis Syrah oder Rosenmuskateller – international lang erprobte Rebsorten – in Österreich für Qualitätswein zugelassen wurden, wurde umgekehrt der Veltliner schnell in Australien eingebürgert. „Wir sind halt ziemlich gesetzlos", formuliert es der Wein-Journalist Mike Bennies aus Sydney ohne Ironie. Immer noch weht ein zart anarchischer Pioniergeist durch die Weingärten. Und er endet nicht bei Alkoholangaben am Etikett, die um 1,5 % (!) von der Realität abweichen dürfen. Wenn es um die Anzahl der Rebsorten geht, zählt der Südkontinent heute über 100 (womit man die 40 österreichischen Qualitätsrebsorten deutlich überflügelt). Zwar liegt der Fokus in den 65 Weinregionen des Fünften Kontinents nach wie vor bei Shiraz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Riesling oder Grenache, doch die „alternative varieties" gewinnen an Boden.