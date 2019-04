Das Kleinod bezieht seine Sommerresidenz im Stadtpark

St. Tropez eröffnet eine Dependance im Wiener Stadtpark - zumindest metaphorisch. Vielmehr ist es so, dass die Herrenrunde des Kleinod-Bargeschehens der Wiener Innenstadt mit einem bekannten Gastronomen und einem Veranstalter gemeinsame Sache macht.

Während sich Alexander Batik, Oliver Horvath, David Schober und Philipp Schreiber diesen Sommer gleich neben dem Kursalon Hübner um die Drinks kümmern, wird René Steindacher (Café Français, Alto) die Day Drinker und Nachtschwärmer mit französisch-mediterraner Sommerküche bewirten. Als Veranstalter hat Nikolaus Mautner Markhof (Rooftop 100, Le Jardin) seine Finger mit im Spiel.

– (c) Nikolaus Mautner Markhof

Der Platz an sich hat sich bereits öfter bewährt. „Schon im Biedermeier war der Park im Stil eines englischen Landgartens ein beliebter Unterhaltungsort. Mit dem Steirereck und dem jährlichen Genuss-Festival hat er sich zum kulinarischen Mekka entwickelt", sagt Schober. Das Ziel sei es, die Tradition des Parks als lustvolle Oase neu zu interpretieren. Messing, Holz, maritimes Flair - optisch erinnert der Kleinod Stadtgarten (presented by Bombay Sapphire) an einen Beachclub in Ibiza. Und wer weiß, vielleicht wird im Stadtpark bald wieder getanzt, wie damals in der nahen Meierei.

Soft Opening

In der ersten Phase hat das neue Kleinod-Pop-up von Dienstag bis Samstag, von 12 bis 22 Uhr für maximal 200 Gäste geöffnet. In der warmen Hauptsaison werden sich die Betriebszeiten nach hinten verlängern: Montag bis Mittwoch: 12 bis 24 Uhr, Donnerstag bis Samstag: 12 bis 2 Uhr, Sonntag: 10 bis 20 Uhr.

www.kleinod.wien

