Turnte Popeye auf einer Spinatmatte? Fakten zum Gründonnerstag

Popeye und der Spinatmythos

Drei Viertel der Kärntner essen am Gründonnerstag Spinat, will Iglo im Rahmen einer kürzlich veröffentlichten Studie herausgefunden haben. Popeye, der heuer 90 wurde, wäre begeistert. Er, besser gesagt, Cartoon-Zeichner Elzie Crisler Segar, war dafür verantwortlich, dass der Spinatverbrauch in den USA um ein Drittel angestiegen war, nachdem Popeye seine Kraft angeblich aus dem Grüngemüse bezog. Die kolportierte Menge an wertvollem Eisen von 35 Gramm pro 100 Gramm Spinat sollte sich erst spät als falsch herausstellen: Die Zahlen bezogen sich auf getrockneten, also gleichsam hochkonzentrierten Spinat, nicht auf frischen (der zu mehr als 90 Prozent aus Wasser besteht).

Die Spinatmatte

Popeye war gewiss mordsstark und der Spinat spielte eine wichtige Rolle in seinem Prügelleben, aber auf einer Spinatmatte herumturnen? Das wäre dem glatzköpfigen Seemann bestimmt nicht in den Sinn gekommen. Vielmehr sind es Köche, die mit der so genannten Spinatmatte arbeiten: Mit dieser natürlichen Lebensmittelfarbe kann man etwa Nudelteig ein leuchtendes Grün verleihen. Für die Spinatmatte wird Blattspinat mit derselben Menge Wasser sehr fein gemixt, um das Chrolophyll aus den Pflanzenzellen zu lösen. Die Masse wird durch ein feines Sieb passiert, der dabei aufgefangene Saft mit etwas Salz bis 80° erhitzt. Dabei setzt sich das Chlorophyll ab. Erneut wird durch ein Tuch passiert - was darin übrig bleibt, ist die Spinatmatte. Wem das zu mühsam ist und wer dennoch gern pflanzliche grüne Farbe hätte, kann auf online erhältliches Spinatpulver zurückgreifen.

Die Spinatwachtel

Schlaraffenland ist dort, wo Milch und Honig fließen, wo die Häuser

aus Kuchen bestehen und die gebratenen Wachteln und Tauben einem gleich in den Mund fliegen. Spinatwachteln wären da kein paradiestauglicher Ersatz - dieser Begriff bezeichnet mit ausgesprochen negativem Unterton eine weibliche Person. Die deutsche Moderatorin Verona Feldbusch etwa wurde schon Spinatwachtel genannt.

Die Spinatbrüder

Popeye und ihm seelenverwandte Seemänner als Spinatbrüder im Geiste zu bezeichnen, ist keine gute Idee (immer daran denken, wie stark Popeye durch Spinat geworden ist! Sich zu prügeln liegt in seiner - Kalauer - Spinatur.) Als Spinatbrüder schimpfte man im 19. Jahrhundert die immer zahlreicher werdenden Vegetarier. Für Zeitungen waren diese ein gefundenes Fressen, wie auch ein Blick ins „Presse“-Archiv ergibt, sie wurden als humorlose, ausgemergelte Personen karikiert. „Die Presse“ vom 27. September 1886 berichtet anlässlich eines Vegetarierkongresses in Wien von einer „modernen Sekte“, von „Spinatbrüdern“ und „grünlicher Gesichtsfarbe“. Die Gemüseernährung verleihe dem Gemüt „ein salzloses Gepräge“, während das Temperament auf Indifferenz niedergedrückt werde. Was wiederum Popeye kraftvoll zu wiederlegen weiß.

Spanakorizo und Co

Ein Land, das Spinat als besonders wichtiges Element seiner Küche etabliert hat, ist Griechenland. Auch bei uns ein Hit jeder Wohnungseinweihung, jeder vegetarisch zu begleitenden Grillfeier ist Spanakopita - eindeutig besser bekannt als Spinat-Schafkäse-Strudel. In Griechenland serviert man diese Spezialität oft mit rautenförmigen Einschnitten, also wie Baklava. Oder, moderner, man füllt ihn in dekonstruierter Form in Gläser - die Füllung aus Spinat und Schafkäse und Filoteigsplitter abwechselnd. Spanakorizo hingegen ist Spinatreis: ein simples wie wirkungsvolles Rezept aus Spinat und Reis sowie Aromen wie Dill und Zitrone. Auch hier ist meist Feta dabei. Ist Popeye eigentlich jemals nach Griechenland gekommen?

