Laut, klebrig, yummy: Streetfood auf Netflix

Japan

In Japan geht es nicht in ins Foodparadies Tokio, sondern nach Osaka. Ein dortiger Straßenhändler setzt seine Kundschaft einem Dauerfeuer an Scherzen aus und bietet Thunfisch, ein anderer verkauft Takoyaki, Oktopusbällchen am Spieß. Übrigens ein Snack, der derzeit in Brasilien einen Hype erfährt.

(c) Kosuke Arakawa/Netflix