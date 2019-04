Die Erdäpfel gehen aus: Über die Mitschuld von Pestizidverboten

Die Diskutanten: Helmut Burtscher-Schaden ist Biochemiker und arbeitet für die Umweltschutzorganisation Global 2000. Christian Stockmar, ebenfalls Chemiker, ist seit 2005 der Österreich-Chef von Syngenta.



Die Presse: Wir müssen erstmals Erdäpfel einführen, weil uns die heimischen ausgehen. Bauern mussten im Vorjahr 130.000 Tonnen als unverkäuflich aussortieren – ein Fünftel der Ernte, auf ein durchschnittliches Jahr gerechnet wäre es noch mehr. Grund war neben der Dürre vor allem der Drahtwurm. Das wirksamste Pestizid gegen diesen Schädling ist verboten. Sind die Bauern Opfer einer überzogenen EU-Regulierung?



Helmut Burtscher: Die Bauern sind keine Opfer. Die EU stellt den Schutz von Gesundheit und Umwelt im Zweifel über wirtschaftliche Effekte. Die Landwirte haben ein Mittel mit dem Wirkstoff Fipronil gefordert. 2015 gab es deshalb fast einen Aufstand. Aber das Verbot war notwendig.



Christian Stockmar: Die Natur meint es nicht gut mit uns. Pflanzenschutz gibt es, seit der Mensch Landwirtschaft betreibt. Pflanzenschutzmittel gehören zu den am besten regulierten Produkten weltweit. Die Debatte in Europa basiert auf Unwissenheit und Angstmache durch NGOs. Das führt zu einem Kahlschlag von Wirkstoffen. Den Betrieben werden Werkzeuge genommen. Auch beim Getreide wird es eng. Es stellt sich die Frage, wie Kleinbauern in Österreich überhaupt noch arbeiten können. Da werden Familienstrukturen zerstört.

