Schubert und kosmische Kräfte für die Stuten

Die Landwirtschaft hat viele Geräusche: Tierlaute etwa oder auch das Rascheln von Ketten, Vogelgezwitscher, das Klappern, das der Wind erzeugt, und natürlich das Tuckern der Traktoren oder das Motorengeräusch einer anderen landwirtschaftlichen Maschine. Schuberts Große C-Dur-Sinfonie zählt wohl nicht zu jenen Tönen, die man in einem landwirtschaftlichen Betrieb erwarten würde.



Es sind aber genau diese Klänge, die in guter Tonqualität zu hören sind, wenn man den Wegwartehof bei Göpfritz an der Wild im Waldviertel besucht. Er liegt gut versteckt am Ende eines kleinen Weges. Eine auf den Boden abgestellte Laterne macht deutlich, dass hier die Sackgasse endet, dass Fahrzeuge abzustellen sind und dass es nur zu Fuß in den Hof geht. Vorbei an Staudengewächsen, wilden Kräutern und einer alten Holzbank, nähert man sich der Quelle der Musik. Sie kommt nämlich nicht von der linken Seite des Hofes, wo sich der Hofladen und auch die Wohnräume der Menschen befinden. Die Musik ertönt viel eher von der rechten Seite, aus dem Stall, wo die gut 20 Pferde leben und neugierig den Besuch inspizieren.

