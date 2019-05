Warum das Image der Milch angekratzt ist

Kaum ein Lebensmittel hatte so lang eine weiße Weste wie die Milch. Das hat sich über Jahrtausende kaum geändert. In den letzten Jahren hat Milch jedoch einen Imagewandel erlebt, vorwiegend aus ökologischen und ethischen Gründen, aber auch in Zusammenhang mit kaum wissenschaftlich belegten gesundheitlichen Argumenten. Wo steht Milch heute?