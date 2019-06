Kein Holler: Sirup aus Salbeiblüten oder Brennnesseln

Man merkt es an den leeren Glasflaschen in den Supermärkten, an dem Sirup-Zucker, der prominent positioniert wird, oder aber auch an den vielen Frauen, die mit einem Stoffsackerl ausgerüstet im Grünen spazieren gehen – auf der Suche nach möglichst schönen und gut versteckten Hollerbüschen: Es ist Sirupsaison – genau genommen der Höhepunkt der Sirupsaison, immerhin ist der Hollerblütensirup hierzulande immer noch die unangefochtene Nummer eins. Wobei man beinahe das ganze Jahr über Sirup machen kann, aus weit mehr als nur aus Holunderblüten.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Lesen Sie mehr zum Thema Wie man Sirup selber macht Selbst aus bitteren Kräutern wird süßer Sirup. Anregungen einer Kräuterexpertin.

Meistgekauft