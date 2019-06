World's 50 Best Restaurants: Der erste Teil

Massimo Bottura von der Osteria Francescana in Modena, Noch-Nummer-eins der weltbesten Restaurants, war gerade erst in Wien, um die österreichische Weinszene im Palais Coburg zu bekochen. Am 25. Juni wird in Singapur die 50-Best-Liste 2019 präsentiert. Wird vielleicht das Noma 2.0, im Vorjahr aufgrund der Übersiedlung an den Stadtrand Kopenhagens nicht bewertet, ganz vorne zu finden sein? Oder wird etwa Mauro Colagreco vom Mirazur vorrücken? Wie wird das Steirereck, Österreichs einziges Restaurant in der Liste, heuer abschneiden? Und welches Lokal, das womöglich niemand so richtig auf dem Radar hatte, wird heuer überraschen?

Traditionell wird vor der Liste der 50 weltbesten Restaurants jene ab Platz 51 präsentiert, heuer bis Platz 120 ausgeweitet. Weitere Änderungen der umstrittenen Liste betreffen die Geschlechterparität des Voting-Teams sowie die "Best of the Best"-Gruppe: Diese soll aus früheren Nummer-eins-Restaurants bestehen, die nicht mehr im jährlichen Ranking vorkommen dürfen. Damit soll jedes Jahr ein anderes Restaurant als Sieger hervorgehen.

Gerade nicht in die Top 50 schaffte es, als Nummer 51, der italienische Koch und Gastronom Niko Romito mit seinem Ristorante Reale. Ebenfalls an ein italienisches Restaurant ging der „One to watch“-Award, nämlich an das Lido84 am Gardasee, das auf Platz 78 gereiht ist. Bestes Lokal im deutschsprachigen Raum der 51-120-Liste ist das Nobelhart & Schmutzig in Berlin. Ganz neu aufgenommen wurden unter anderem das Gaa in Bangkok, dessen Chefköchin Garima Arora im März schon zu Asia's Best Female Chef gekürt wurde, das Neolokal in Istanbul, das Chambre Séparée in Gent oder das St. Hubertus in Südtirol.

(red.)