Von jungem Wein und freien Hängematten: 5 Tipps fürs Wochenende

1. Der Mochi-Ableger Kikko Bā eröffnet heute, Freitag mit dem Weinverkostungsabend „Schulschluss“ (in Kooperation mit Weinskandal, Gastwinzer: Christian Tschida, die Renner-Sistas und Matthias Warnung). Der reguläre Betrieb startet dann am Dienstag, 2. Juli. Das Lokal folgt - einstweilen als Pop-up bis Jahresende - auf das Coté Sud. In der Küche stehen Simon Kotvojs und Nico Talasz. Auf der Karte: jeweils acht kleine Gerichte mit stets japanischen plus internationalen Einflüssen.

Wo und wann: Kikko Bā, Schleifmühlgasse 8, 1040 Wien, Di-Sa ab 17.00. >> Hier geht's zur Veranstaltung

2. Die Veranstaltungsreihe Sound of Wine staubt seit einigen Jahren schon das müde Klischee von Weinverkostungen ab. Am Samstag, 29.6. ist es wieder im Stammhaus, der Pratersauna so weit. Folgende Aussteller sind ab 15.30 trinkbereit: Bio-Weingut Zederbauer, Domäne Wachau, Fischer Weine, Hammer Wein Rust, Kobatl Biohof, Korkenfreunde, Mionetto Prosecco, ROST, The Fabulous Winery, Weingut am Berg, Weingut Hagn Mailberg u.v.m.

Wo und wann: Pratersauna, Waldsteingartenstraße 135, 1020 Wien, 15.30 bis 22 Uhr. >> Hier geht's zur Veranstaltung

3. MAK-Sommerfest im Geymüllerschlössel. Das Museum für angewandte Kunst lädt zum Picknick im Biedermeierschlossgarten in Pötzleinsdorf. Foodtrucks (Eat Vienna, Gugumuck – Wiener Schneckenmanufaktur, Espressomobil, Leones Gelatto), Hängematten, Liegestühle und Decken warten im Schatten auf hungrige Wochenendausflügler. In den Essenspausen gibt es zahlreiche Führungen rund um die biedermeierliche Ausstattungskunst.

Wo und wann: Geymüllerschlössel, Pötzleinsdorferstraße 102, 1180 Wien, 12 bis 22 Uhr. >> Hier geht's zur Veranstaltung

4. Am Sonntag lädt das Magdas Hotel zum Sommerfest. Auf dem Programm steht ein großes Brunchbuffet mit Musik und Delikatessen aus der ganzen Welt. Im Rahmen einer Kleidertauschbörse bekommt man Bewegung in den Kleiderschrank. Und um 18 Uhr geben die Strottern bei freier Spende ein Konzert. Für den Brunch sind Reservierungen erforderlich.

Wo und wann: Magdas Hotel, Laufbergergasse 12, 1020 Wien, 11 bis 21 Uhr. >> Hier geht's zur Veranstaltung

5. Unter dem Titel „Kochen mit Wildkräutern leicht gemacht“ ruft das Adria Wien bei der Salztorbrücke am Sonntag, den 30.6. zum öffentlichen Kochkurs. Saisonale Wildkräuter werden hier vorgestellt und zu einfachen Gerichten verkocht. Hinter dem Kurs steht die Gesellschaft für nachhaltige Nutzung von Naturgütern im urbanen Leben, kurz naturGUTnutzen. Verbindliche Anmeldung wird per E-Mail erbeten: info@naturgutnutzen.at.

Wo und wann: Adria Wien, Obere Donaustraße 77, 1020 Wien, 14 bis 15.30 Uhr. >> Hier geht's zur Veranstaltung

(Red.)