Von Meidling bis Hernals: Ein Honig aus jedem Bezirk

Der Duft nach Honig und Bienenwachs liegt in der Luft, wenn man auf der Dachterrasse in Wien-Meidling ankommt. Und während der Blick ringsum schweift, von der Otto-Wagner-Kirche über das AKH bis zum Wienerberg, summt und wuselt es im Hintergrund: Acht Bienenstöcke stehen hier, rings um die Terrasse Tröge mit Lavendel, Erdbeeren, Paradeisern. In der Sonne werden alte Waben eingeschmolzen, daneben stapeln sich leere Rähmchen. „Wir fangen jetzt dann mit der Ernte an, deshalb schaut es ein bisserl aus“, sagt Matthias Kopetzky.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2019)

Lesen Sie mehr zum Thema Das älteste Würzmittel der Welt plus Schon die alten Griechen schätzten Honig in der Küche und setzten ihn vielfältig ein.

Meistgekauft