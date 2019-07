Mit der U-Bahn zum Brombeeren pflücken

Er ist einer der letzten seiner Art – zumindest im Donaufeld – und dieser Tage in seinem Element. Stadtgärtner Martin Freimüller hat vor ein paar Tagen die Brombeersaison eröffnet. (Aufmerksamen Lesern ist er auf diesen Seiten schon im Winter untergekommen, immerhin baut er da den beinahe in Vergessenheit geratenen Knollenziest an.) Mitten im Donaufeld, An der Schanze 23, wo sich neue Wohnblöcke an Baukräne reihen und nur noch vereinzelt ein paar Felder und Glashäuser übrig geblieben sind, bewirtschaftet Freimüller rund 7000 Quadratmeter mit Brombeeren. Daneben hat er einen kleineren Teil an befreundete Hobbygärtner verpachtet, die hier ihr Gemüse anbauen. Und hier befindet sich auch der Knollenziest, der dieser Tage ähnlich wie Pfefferminze wuchert, um im Winter wieder geerntet zu werden.

