Schon wieder ein Mochi-Neuzugang

Gerade erst hatten sich die Mochi-Leute zusätzliche Arbeit aufgehalst, mit ihrem Pop-up-Lokal in der Schleifmühlgasse, dem Kikko Bā. Hier schickt Küchenchef Simon Kotvojs Kleingerichte mit hohem Yummy-Faktor aus der Miniküche, dazu gibt es Sake, Naturweine und anderes zu trinken. Dieses Lokal war aber nicht das einzige, an dem in den letzten Monaten gearbeitet wurde: Am 2. September eröffnen die vier Mochi-Chefs Eduard und Nicole Dimant sowie Tobias Müller und Sandra Jedliczka die Erweiterung ihres o.m.k. gegenüber dem Stammlokal in der Praterstraße.

Japanische Sandwiches –

Rechts vom bisherigen Take-away, mit diesem durch eine immer offene Tür verbunden, wird es japanische Sandwiches (Sando), süßes Gebäck sowie diverse Heißgetränke gebe. Diese beruhen auf einem „Shot-System“ und sind mit Milch oder auch pur zu trinken, in den Geschmacksrichtungen Kurkuma, Matcha, Choco und Espresso. Dazu kommen kalte Limonaden und, ab Oktober, das Thema Aperitivo. Tobi Müller vom Mochi-Team: „Im Grunde ist für mich das o.m.k. erst jetzt fertig - dieser Teil hat immer gefehlt."

o.m.k. Deli, ab 2. September, Mo bis Fr von 8 bis 21.30, Sa 10 bis 21.30. Praterstraße 16, 1020 Wien.

(red.)