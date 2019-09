Restaurantkette zieht in Ex-Polizeistation am Praterstern ein

Die ehemalige Polizeistation am Wiener Praterstern wird zu einem vegetarischen Restaurant umgebaut. Das Unternehmen "yamm!", das unter anderem bereits ein Lokal am Schottentor betreibt, errichtet dort bis Ende 2020 eine Dependance, wie am Montag bei einem Termin mit Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) erläutert wurde.

Angekündigt wurde ein Restaurant mit Greißlerei, das auch über einen Gastgarten verfügen wird. Die bestehenden Bauelemente werden durch Stahl-Glas-Anbauten ergänzt, auf dem Dach sollen sogar Bienenstöcke für die Honigproduktion aufgestellt werden. Die kulinarische Erweiterung des Angebots sei eine weitere Maßnahmen, um den Praterstern wieder zu einem attraktiven Platz zu machen, zeigte sich Sima überzeugt.

Die Polizeiinspektion wurde 2014 geschlossen und im Zuge des Bahnhofsumbaus in die Lassallestraße verlegt. Für 2020 wurde jedoch eine Rückkehr angekündigt. Die Exekutive wird an dem Verkehrsknotenpunkt künftig wieder präsent sein. Dafür wird ein Zubau am Bahnhofsgebäude errichtet.

(APA)